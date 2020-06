Robben werd verrast met geheime afspraak en bijzondere video

Arjen Robben maakt bij FC Groningen zijn comeback als profvoetballer. De 36-jarige aanvaller zwaaide aan het eind van het seizoen 2018/2019 af bij Bayern München, maar trekt zijn voetbalschoenen weer aan om zijn oude liefde FC Groningen te helpen in de coronacrisis. Zondagmiddag lichten technisch directeur Mark-Jan Fledderus en de voormalig Oranje-international, die voor een jaar heeft getekend, zijn rentree bij de Trots van het Noorden toe.

"We zitten in een moeilijke situatie, maar we geven niet op", begint Fledderus. "We hebben meer dan een jaar met Arjen gezeten. Wij zijn op 9 mei 2019 naar München gegaan en hebben onze plannen verteld. We sloten destijds af met: Arjen, wil je alsjeblieft bij FC Groningen voetballen? We merkten tussendoor dat het voetbal bleef kriebelen en dat zorgde ervoor dat we contact bleven houden met elkaar. Arjen zei toen: ik wil jullie heel graag helpen, maar weet niet zo goed hoe."

"Wouter Gudde (algemeen directeur, red.) en ik dachten: dit kan een kans zijn. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben afgesproken met Bernadien (vrouw van Robben, red.) in München, zonder dat Arjen het wist. Een geheime afspraak. Het was op Hemelvaartsdag. Dan zaten we om 4.30 uur 's ochtends in de auto", lacht Fledderus. "We werden prachtig ontvangen, Arjen was verrast. Er werd sushi besteld en toen hebben ons verhaal verteld, een presentatie gegeven en een video-compilatie getoond van The Last Dance (populaire documentaire over Michael Jordan, red.), maar dan met beelden van Robben", aldus Fledderus.

Vervolgens is het woord aan Robben, die mede door fysieke ongemakken bij Bayern een punt achter zijn carrière zette. "We hebben altijd contact gehouden met de club. De verbinding is er altijd geweest. Eerst met Hans Nijland (voormalig algemeen directeur, red.). Vervolgens hebben de jongeheren het overgenomen. Er is veel ambitie en een duidelijke visie voor de toekomst. Dat sprak me aan. De coronacrisis heeft een grote rol gespeeld. Dan ga je nadenken. Je weet dat je terug gaat naar Groningen. En dan denk je na: wat kan ik voor de club gaan doen? Ik had geen brandende ambitie om het trainersvak in te gaan, of een rol in de directie. Ik wist al snel dat mijn rol op het veld was."

"Ik sta er best goed voor", vervolgt Robben. "We zijn op de goede weg. Ik heb nog wat stapjes te zetten, maar ik heb een heel goed gevoel voor de toekomst. Dit is iets ontzettend moois. Ik had het er met mijn vrouw vanochtend over, hoe ik mijn beslissing over mijn terugkeer in een woord kon uitleggen. Dat woord is clubliefde. We komen naar huis", aldus Robben, die hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor de rest van de selectie. "Het verschil tussen Bayern en Groningen is natuurlijk groot, maar je doet het om de club te helpen."

De veteraan wil zeker niet speculeren over een langere dienstverband bij FC Groningen. "We hebben het over een comeback, maar ook over een poging tot. De missie is duidelijk, maar we moeten zien hoe zich dat fysiek ontwikkelt. Aan mijn motivatie zal het niet liggen. Het kan variëren van nul wedstrijden tot een hele hoop, maar ik wil niemand teleurstellen."

Robben heeft al gepraat met de leiding over zijn rol en positie. "Ik denk dat dat de komende weken zich meer zal uitwijzen, ik wil daar nu nog niet te veel over zeggen. We hebben daar al wel wat over gesproken, maar eerlijk gezegd nog niet heel specifiek. Ik ben ervan overtuigd dat we daar wel uitkomen. Ik wil een goede belangrijke rol spelen voor de ploeg. De club heeft de potentie om door te groeien, ook qua achterban heb je absoluut de potentie om structureel bij de plekken kort onder de topdrie mee te spelen. Dat is een mooi doel, ik denk dat dat mogelijk is."

De aanvaller maakt ook nog een compliment naar iedereen in zijn directe omgeving en de omgeving van de club dat het zo lang stil kon worden gehouden. "Ik heb acht keer op de velden van Bayern getraind met de fitnesstrainer daar. Ik ben Bayern ook heel erg dankbaar. Na twee of drie trainingen werd ik wel een keertje opgemerkt, toen vroegen ze wat ik aan het doen was. Gelukkig is daar verder niemand op doorgegaan. We hebben het lang stil kunnen houden, dat was voor mij ook wel belangrijk. Het was een grote wens van mij."