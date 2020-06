Kraay heeft één vraagteken bij rentree van Robben: ‘Dáár ben ik zo bang voor'

Arjen Robben maakte zaterdag wereldkundig dat hij werkt aan een comeback bij FC Groningen. Het is de bedoeling dat de 36-jarige vleugelaanvaller volgend seizoen aansluit bij de selectie van trainer Danny Buijs. Hans Kraay junior zegt in het programma Op1 heel blij te zijn met het besluit van Robben om terug te keren uit zijn voetbalpensioen, maar heeft tevens een duidelijke angst bij de rentree.

“Opgewonden. Dat je denk: hè? Gaat hij dat toch doen? Hij was gestopt, nadat hij een wereldcarrière had gehad. Deze man is een wereldster”, zo begint Kraay jr. zijn verhaal. “We hebben ons er met z’n allen bij neergelegd dat hij was gestopt. Hij had ook afscheid genomen en dan gaat hij drie of vier weken geleden ineens met een individuele trainer bij Bayern München trainen. Toen dacht ik: waarom ga je dat doen? Ik ben opgewonden voor alle voetbalsupporters en Groningen-fans.”

“Sergio Ramos en Toni Kroos gaven de ballen aan hem, hij speelde met Franck Ribéry en Robert Lewandowski. Nu zitten Tommie van de Looi, Bart van Hintum en Mo El Hankouri op hem te wachten. Die hebben zoiets van: klopt dit? Ik vind het geweldig. Maar ik ben ook een beetje bang”, gaat de analist verder. Hij wijst richting de speelstijl van FC Groningen. “Hij heeft altijd gevoetbald bij clubs waar hij heel dicht bij het doel de bal kreeg. Bayern München en Real Madrid zijn altijd beter dan de tegenstander. Nu komt hij in een ploeg waar die vaak op zijn eigen helft speelt. Dus als hij een bal krijgt, moet hij nog zestig meter overbruggen. Dáár ben ik zo bang voor, want wij sprinten met onze benen en armen. Hij sprint met zijn wenkbrauwen en oren. Er zit zoveel passie in deze man. Ik hoop dat blessures hem bespaard blijven.”

“De trainer moet tegen hem zeggen: ‘Als wij zes keer trainen, train jij maar vier keer’. Je moet zo zuinig met hem omgaan, veel trainers doen dat niet. In het voetbal moet je onderscheid maken”, zo luidt het advies van Kraay jr. aan trainer Buijs. De analist ziet de terugkeer van Robben voor een enorm enthousiasme zorgt in Groningen. Edwin Froma, marketing manager bij de club, vertelt tegenover RTV Noord dat er alleen zaterdag al 1500 extra seizoenkaarten en 5 skyboxen werden verkocht, terwijl een aantal sponsors die aanvankelijk wilden stoppen besloten hebben om door te gaan.

“Ik heb de indruk dat over drie dagen het hele stadion is uitverkocht, dat is voor het laatste geweest in 1834. Die seizoenkaarten schijnen zo verschrikkelijk hard te gaan. Hij is ook niet iemand die denkt: Groningen, dat doe ik nog even. Hij is iemand van wie je houdt. Natuurlijk verdient hij megaveel geld, maar dit is je buurjongen. Net als Rafael van der Vaart... Wat een leuke jongen is dit”, stelt Kraay jr. over Robben. Hans Nijland zei zondag tegenoverthet Dagblad van het Noorden dat de volgende stap het EK van 2021 met Oranje moet zijn. Kraay jr. is daar stellig over. “Dat gaat hij absoluut niet meer doen.”