Barcelona rondt verkapte ruildeal af en meldt transfersom van Pjanic

Miralem Pjanic stapt over van Juventus naar Barcelona, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. De overgang van de dertigjarige Bosniër van Turijn naar Catalonië kan niet los worden gezien van de transfer van Arthur Melo, die maandagmiddag de omgekeerde weg bewandelde. Barcelona betaalt minimaal 60 miljoen euro voor Pjanic (plus 5 miljoen euro aan mogelijke variabelen), iets minder dan de 72 miljoen euro (plus mogelijk 10 miljoen euro aan extra's) die Juve neertelt voor de 23-jarige Arthur.

Barcelona neemt in het contract van Pjanic een afkoopsom van liefst 400 miljoen euro op, zo melden de Catalanen. Pjanic streek in de zomer van 2016 neer bij Juventus voor een bedrag van 32 miljoen euro. De vrije trappenspecialist, die nog tot medio 2023 vastlag, was vier jaar lang een vaste basiskracht bij Juventus en won met de club onder meer drie keer de landstitel. Mede vanwege de leeftijd van Pjanic heeft Juventus besloten de deal met Barcelona en de 23-jarige Arthur aan te gaan.

Door de kleine transferwinst die Barcelona boekt op de ruil tussen Pjanic en Arthur creëert de Spaanse grootmacht enige financiële ruimte voor nieuwe aankopen. De 92-voudig Bosnisch international brengt een bak aan ervaring mee: Pjanic is zelden geblesseerd en heeft al 371 competitiewedstrijden achter zijn naam staan, die hij speelde voor FC Metz, Olympique Lyon, AS Roma en Juventus. Dit seizoen speelde Pjanic tot nu toe 36 officiële duels voor la Vecchia Signora, waarin hij 3 goals en 4 assists produceerde.

Barcelona en Juventus waren al lange tijd in onderhandeling met elkaar over de verkapte ruildeal, maar volgens berichtgeving lag vooral Arthur de laatste weken dwars. De Braziliaanse middenvelder kwam medio 2018 over van Grêmio voor minimaal 31 miljoen euro en kwam in twee jaar tot liefst 72 wedstrijden, maar kon de technische staf toch niet helemaal overtuigen.