‘Man United offert twee grootverdieners op voor transfer van 120 miljoen euro’

Manchester United blijft onverminderd geïnteresseerd in de diensten van Jadon Sancho. Een groot struikelblok voor the Red Devils vormt echter nog steeds de 120 miljoen euro die Borussia Dortmund wenst te ontvangen voor de twintigjarige Engelse aanvaller. De Daily Mirror schrijft dat Manchester United eerst de nodige spelers, onder wie Alexis Sánchez en Jesse Lingard, moet lozen voor Sancho binnengehaald kan worden.

Door de coronacrisis en de bijbehorende onzekerheid wanneer er weer fans welkom zijn in het stadion kan Manchester United zich het momenteel niet veroorloven om 120 miljoen op tafel te leggen voor Sancho, zo heeft vice-voorzitter Ed Woodward duidelijk gemaakt aan manager Ole Gunnar Solskjaer. Het betekent dat the Red Devils eerst spelers moeten lozen alvorens er aan de forse eisen van Borussia Dortmund voldaan kan worden.

De meeste financiële ruimte denkt Manchester United te kunnen maken met de verkoop van Lingard en Sánchez. Eerstgenoemde heeft op Old Trafford nog een contract tot medio 2021, strijkt ruim vijf miljoen euro per jaar op en werd eerder al gelinkt aan een overstap binnen de Premier League. Manchester United denkt nog 25 miljoen over te kunnen houden aan Lingard. Het salaris van Sánchez drukt nog vele malen zwaarder op de begroting, want na zijn komst van Arsenal in januari 2018 tekende hij een tot medio 2022 lopend contract met een jaarsalaris van rond de twintig miljoen.

Sánchez wist in het shirt van Manchester United nooit te overtuigen en werd dit seizoen verhuurd aan Internazionale. Zoals het er nu naar uitziet, zijn i Nerazzurri niet bereid om de 31-jarige aanvaller definitief over te nemen. Ook Andreas Pereira, Phil Jones en Chris Smalling moeten verkocht worden om de komst van Sancho te bekostigen. Aan Jones denkt Manchester United zeventien miljoen te kunnen verdienen, terwijl de dit seizoen aan AS Roma verhuurde Chris Smalling minimaal twaalf miljoen moet opbrengen.