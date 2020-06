‘Rol van adviseur van Frenkie de Jong liet topclubs kansloos bij Feyenoord’

Feyenoord sloeg afgelopen week een belangrijke slag. De Rotterdammers bereikten met groeibriljant Orkun Kökcü een akkoord over een nieuwe, tot 2025 lopende verbintenis. Het betekent dat Sevilla en Arsenal voorlopig misgrijpen in De Kuip en het Algemeen Dagblad stelt dat dit een hele bewuste keuze is geweest van de negentienjarige middenvelder.

Het oude contract van Kökcü liep nog door tot medio 2023 en er bestond belangstelling van Arsenal en Sevilla. Feyenoord kon in theorie vragen wat men wilde, al wordt er gesteld dat dit in de praktijk anders kan uitpakken. “Sevilla en Arsenal toonden interesse en als Kökcü het hard had willen spelen, had hij best een vertrek kunnen forceren voor een redelijke transfersom. Positieverbetering. Maar de middenvelder weet hoe de weg naar de top loopt”, concludeert het Algemeen Dagblad.

Het is de bedoeling dat Kökcü nog minimaal een jaar bij Feyenoord speelt, tot international van Turkije uitgroeit en daarna verder gaat kijken. “Bovendien waren zijn vader Halis en begeleider Ali Dursun, die ook Frenkie de Jong tot zijn clientèle mag rekenen, ook duidelijk: een extra seizoen onder Dick Advocaat in vertrouwde omgeving kan cruciaal zijn in de ontwikkeling van de speler”, stelt het dagblad. Tegelijkertijd slaat Feyenoord met de contractverlenging van Kökcü ‘twee vliegen in één klap’.

Niet alleen maakt het aanblijven van Kökcü Feyenoord sterker, maar door zijn tot 2025 lopende verbintenis kan er uiteindelijk een ‘recordbedrag’ gevraagd worden. Het betekent dat Kökcü meer moet opleveren dan de achttien miljoen euro waarvoor Dirk Kuyt in 2006 aan Liverpool verkocht werd. Overigens is Feyenoord er nog niet uit met Eric Botteghin en Leroy Fer, met wie gesteggeld wordt over het salaris en de contractduur. “Ze weten nu dat een deel van het transferbudget alweer is opgesoupeerd.”