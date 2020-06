‘Bod Vitesse op groot talent (18) afgewezen; vraagprijs ligt drie keer zo hoog’

Vitesse heeft tevergeefs een poging gedaan bij Hapoel Tel Aviv. Voetbal International meldt zondag dat de club uit Arnhem een bod had uitgebracht op Israëlisch jeugdinternational Doron Leidner. Zijn club heeft het bod echter naar de prullenbak verwezen. De achttienjarige linksback wordt in eigen land beschouwd als groot talent.

Leidner maakt momenteel onderdeel uit van de Onder-21 van Israël. De verwachting is dat de vleugelverdediger op korte termijn zal doorschuiven naar de nationale ploeg. Verschillende buitenlandse clubs hebben volgens het weekblad hun zinnen gezet op de jongeling, die tot de zomer van 2025 vastligt bij Hapoel Tel Aviv.

Vitesse heeft ook interesse, maar schrok naar verluidt van het prijskaartje van meer dan een miljoen euro. De vraagprijs zou driemaal zo hoog zijn als het bedrag dat Vitesse voor Leidner over heeft. 'Gezien het grote verschil tussen vraag en aanbod is het maar de vraag of Vitesse nog een nieuwe poging waagt. Leidner hoeft niet te wanhopen: clubs uit Spanje en Engeland hebben hem ook op de korrel', zo klinkt het.