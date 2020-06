‘Icoon verleidt Ronaldinho na huisarrest tot rentree als profvoetballer'

Na Arjen Robben keert mogelijk ook Ronaldinho terug uit zijn voetbalpensioen. De Argentijnse krant El Día en het Spaanse Marca melden dat de Diego Maradona de veertigjarige Braziliaan dolgraag aan zijn selectie bij Gimnasia La Plata zou willen toevoegen. Van officieel contact zou voorlopig nog geen sprake zijn, maar ook Ronaldinho zou wel oren hebben naar een rentree in het profvoetbal.

Ronaldinho was naar verluidt al van plan om terug te keren in het profvoetbal. De 97-voudig Braziliaans international speelde in september 2015 namens Fluminense de laatste wedstrijd van zijn carrière, die hem verder langs achtereenvolgens Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro en Querétaro FC leidde. Dat er momenteel nog niet onderhandeld wordt tussen beide partijen, heeft te maken met het feit dat Ronaldinho nog altijd in huisarrest zit in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncíon.

De Braziliaan liep in Paraguay tegen de lamp met een vervalst paspoort. Samen met zijn broer zat hij zelfs een tijdje in de gevangenis, maar hij heeft het huis van bewaring mogen verlaten voor een huisarrest in een hotel. Wanneer Ronaldinho Paraguay mag verlaten, wil Maradona dolgraag een poging wagen om hem naar Gimnasia La Plata te halen. Het is niet de eerste keer dat Ronaldinho in verband gebracht wordt met de Argentijnse club, want in 2016 was er ook al sprake van concrete belangstelling.

Er lag destijds zelfs een contract met een jaarsalaris van 1,3 miljoen euro voor hem klaar, maar van een overstap van Ronaldinho naar Argentinië kwam het niet. De aanwezigheid van Maradona zou nu alsnog tot een dienstverband kunnen leiden. Pluisje staat sinds september 2019 aan het roer bij Gimnasia La Plata, met wie hij aanvankelijk leek te gaan degraderen van het hoogste niveau. Door de coronacrisis besloot de Argentijnse voetbalbond (AFA) de degradatie uit de Superliga tot 2022 op te schorten, wat de redding bleek voor Gimnasia La Plata.