Hélène Hendriks ontlokt belofte van Sneijder over functie bij Veronica

Wesley Sneijder ziet het absoluut niet zitten om ergens vaste analist te worden. De oud-middenvelder ambieert een baan als trainer, terwijl hij momenteel ook spelers begeleidt en mogelijk zaakwaarnemer gaat worden. Kees Jansma, auteur van het boek Sneijder, vindt de recordinternational van Oranje zeer geschikt als analist, maar Sneijder zelf ziet het niet echt zitten.

Jansma zegt in gesprek met Hélène Hendriks voor Veronica dat Sneijder heel goed als analist kan fungeren bij Champions League-wedstrijden. "Ik vind dat hij een goede analist kan zijn. Wesley daarentegen vindt geheel van niet en hij schijnt erover te gaan", grapt de voormalig perschef van Oranje. "Ik heb het hem een paar keer gezegd. Man, het is een leuke bezigheid. Lekker bij topwedstrijden zitten en je mening geven. Met jouw loopbaan, je kent iedereen, je weet er wat van..."

Sneijder is echter niet enthousiast. Hendriks dringt erop aan dat de oud-middenvelder een keer langskomt bij een Champions League-uitzending van Veronica. "Ik beloof niets, maar ik zal erover nadenken", aldus Sneijder, die na aandringen van Hendriks toch met een belofte komt. "Ik kom wel een keertje langs." Sneijder benadrukt dat hij niet als vaste analist ergens aan de slag gaat.

"Ik heb het in Qatar voor beIN Sports gedaan. Ik vond het best wel leuk om te doen, maar ik heb eerder al gezegd dat ik geen zin heb in het analistenwerk. Dan bedoel ik meer dat ik dan elk weekend aan tafel zit. Daar zie ik niets in. Ik wel best een keer voor mooie wedstrijden gebeld worden, maar dan moet het echt wel bij mooie wedstrijden zijn", besluit Sneijder.