Technische staf Ajax greep in: ‘Ik deed mijn best, maar schoot tekort’

Edson Álvarez wil volgend seizoen vlammen bij Ajax. De 22-jarige verdediger hoopt op 'een nieuwe start', nadat afgelopen voetbaljaargang niet helemaal verliep zoals de Mexicaan gepland had. Zo begon Álvarez het seizoen als basisspeler onder trainer Erik ten Hag, maar verdween hij in de loop der tijd op de bank. "Ik schoot tekort", erkent Álvarez tegenover Ajax TV.

"Dat waren beslissingen van de technische staf. Ik gaf elke dag het beste van mezelf, maar schoot tekort. Het was een jaar met veel mooie dingen, maar ook met minder goede dingen. Zowel op sportief gebied als daarbuiten", vervolgt Álvarez. De verdediger annex middenvelder moest lange tijd zonder zijn vriendin Sofia en dochtertje in Nederland leven. Stellen die nog niet getrouwd zijn mogen namelijk pas in Nederland herenigd worden als ze 21 jaar of ouder zijn.

"Ik heb goede wedstrijden gespeeld, twee belangrijke doelpunten gemaakt, maar het probleem met mijn gezin heeft veel invloed gehad. Ik kon niet bij mijn vriendin en pasgeboren dochtertje zijn. Dat is heel moeilijk als je uit een ander land komt. Nu ben ik echter weer gelukkig en heb ik veel nieuwe energie", zegt de international, die alle problemen nu achter zich wil laten.

"Ik wil een nieuwe start. Ik weet dat ik veel meer kan laten zien. Ik wil de mensen geven wat ze van mij verwachten, dat is mijn doel. Ik ben nu heel gelukkig en ik ben ervan overtuigd dat het een heel goed seizoen voor me kan worden. Het eerste jaar is altijd lastig voor nieuwe spelers. Een jaar van aanpassen. Komend seizoen is er geen enkel excuus meer, dan moet alles goed gaan."