FC Groningen verraste fans van ‘Arjen, volg je hart’ als eersten op fraaie wijze

Arjen Robben wil komend seizoen zijn rentree als voetballer maken, zo maakte hij zaterdag bekend. De 36-jarige aanvaller, die vorig jaar zijn carrière bij Bayern München beëindigde, keert terug bij zijn jeugdliefde FC Groningen. Het nieuws dat Robben terugkeert, zorgde zaterdag niet alleen voor verbijstering maar ook voor een run op seizoenkaarten. Op de clubsite waren er problemen met de online kaartverkoop en dat wijtte men zelf aan het nieuws over Robben.

“We krijgen een wereldspeler in de ploeg, laten we vooral gaan genieten van z'n geweldige acties”, zegt John de Jonge, voorzitter van de officiële supportersvereniging van FC Groningen, zondag in gesprek met het ANP. “Belangrijker is dat het stadion weer vol komt, dat het weer gaat leven bij Groningen. En of we dan vierde, vijfde of zesde worden, dat maakt niet zoveel uit. We moeten reëel blijven, we mogen hem niet de druk opleggen dat we ineens kampioen willen worden.”

FC Groningen organiseert zondag om 14.30 uur een persconferentie, waarbij Robben een uitgebreide toelichting zal geven op het traject dat hij momenteel bewandelt. Hij trainde dit seizoen regelmatig mee bij Bayern München om zijn conditie op peil te houden. FC Groningen heeft ineens weer aantrekkingskracht. “Er zullen nu allicht spelers denken: ik wil graag een jaartje met Arjen Robben voetballen. Dit trekt ook meer supporters en sponsoren”, zegt De Jonge. “En we hadden hier in Groningen wel een positieve 'boost' nodig na alle problematiek met de aardbevingen. Dit is veel meer dan een impuls voor alleen de voetbalclub.”

Vier supportersgroeperingen bij FC Groningen hadden vorig jaar de actie 'Arjen, volg je hart' opgezet, in de hoop dat de voormalig Oranje-international zijn loopbaan (ooit) bij de club zou afsluiten. Vertegenwoordigers van elk van deze supportersgroeperingen werden zaterdag door het bestuur uitgenodigd om naar het stadion te komen en kregen het nieuws uiteindelijk als eersten te horen. Eenmaal in het stadion, overhandigde directeur Wouter Gudde namelijk een doos. Het cadeau mocht pas op de tribune worden opengemaakt. “Toen we daar stonden, kregen we op de grote schermen ineens het filmpje te zien waarin Arjen zijn terugkeer aankondigt. Ik kreeg kippenvel op mijn armen en tranen in m'n ogen.”

In de doos zelf zat een shirt van FC Groningen met daarop de naam van Robben en het rugnummer 10. De aanvaller debuteerde in 2000 op zestienjarige leeftijd in het betaald voetbal bij FC Groningen, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Hij vertrok in 2002 naar PSV en speelde vervolgens voor topclubs als Chelsea, Real Madrid en Bayern. Het is nu de vraag of hij kan wennen aan voetballen in een jeugdig elftal met aanzienlijk minder kwaliteit dan hij altijd gewend was. “Ik denk dat Arjen zich heel goed kan verplaatsen in de jonge jongens”, zegt De Jonge. “Hij weet als geen ander welke druk erbij komt kijken als je als jeugdspeler van Groningen doorbreekt in het eerste elftal.”

Het is nog niet bekend hoeveel seizoenkaarten FC Groningen zaterdag heeft verkocht. De teller stond voor dit weekend op ongeveer achtduizend. De kans is groot dat aan het begin van het nieuwe seizoen nog niet iedereen het stadion in mag vanwege het coronavirus.