Valencia wil opvolger van Jasper Cillessen twee jaar huren

Napoli denkt aan Cengiz Ünder van AS Roma als opvolger van de bijna transfervrij José Maria Callejón. Ook Jérémie Boga (Sassuolo) en Everton Soares (Gremio de Porto Alegre) zijn bij de Napolitanen in beeld. (Corriere dello Sport)

Celtic wikt en weegt de transfervrije komst van Joe Hart. De ervaren Engelsman is een serieuze optie als de Schotse topclub er niet in slaagt om Fraser Forster definitief van Southampton over te nemen. (Daily Record)