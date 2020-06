Emotionele dag bij Ajax: ‘Hij zegt dat hij geen man is van clubliefde’

Hakim Ziyech trainde zaterdag voor de laatste keer mee bij Ajax. De middenvelder zette enkele weken geleden zijn handtekening onder een meerjarig contract met Chelsea, na een dienstverband van vier seizoenen bij de Amsterdamdse club. Het was dan ook een emotionele dag voor de 27-jarige Marokkaans international. “Je ziet zijn emoties en dat dit hem wat doet”, vertelt Erik ten Hag via de officiële kanalen van Ajax.

“Hij zegt dat hij geen man is van clubliefde, maar bij Ajax is dat anders”, zo oordeelt de oefenmeester van Ajax. “Het is een emotionele dag voor hem, maar ik denk dat hij er wel op een goede wijze op terugkijkt. Hakim is eigenzinnig, maar dat maakt hem ook briljant. Hij ziet dingen die andere spelers niet zien. Soms is het een nachtmerrie voor een trainer. Zulke spelers moet je de ruimte geven.”

“Hakim komt als een grote meneer binnen bij Chelsea, een topclub in Europa. Dit is het voorbeeld voor onze jongere spelers. Zij moeten eerst hier de beste worden en titels winnen en dan pas de stap maken.” Ziyech, die Ajax een transfersom van 44 miljoen euro oplevert, werd na de laatste training uitgebreid toegesproken door Ten Hag en kreeg van directeur voetbalzaken Marc Overmars een borstbeeld van de Griekse god Ajax.

“Het voelt vreemd, maar het besef is er nu wel dat het echt de laatste keer is. Ik heb me hier altijd thuis gevoeld”, zo blikt Ziyech terug op de website van Ajax. “We zijn kampioen geworden en hebben de beker gewonnen. En dan de kleine dingen en de humor op het trainingsveld. Ik ga het allemaal missen. En de jongens zijn niet echt teamgenoten meer, maar vrienden geworden.”