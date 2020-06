Eerste megaversterking van Juventus landt in Italië en vertrekt vanavond weer

Arthur is in de nacht van zaterdag op zondag in Turijn geland om de laatste details van zijn transfer naar Juventus af te ronden. De middenvelder van Barcelona vloog zaterdagavond met een select gezelschap in een privéjet van de Spaanse metropool naar Caselle Airport, waar zijn aankomst door Italiaanse media op beeld werd vastgelegd. De 23-jarige Braziliaan werd vergezeld door zijn advocaat, familie en voormalig Barcelona-directeur Robert Fernández.

Fernández was degene die Arthur in de zomer van 2018 van Gremio de Porto Alegre naar Barcelona haalde. De voormalig technisch manager van de Spaanse topclub groeide uit tot een persoonlijke vriend van de Braziliaan. Advocaat Vicente Forés, vader Aílton en broer Paulo Henrique zaten eveneens in het vliegtuig, dat zondagavond laat weer zal opstijgen om het gezelschap terug naar Barcelona te brengen.

Arthur zal zondag een medische keuring ondergaan en vervolgens met zijn advocaat de laatste details van het meerjarige contract met Juventus bestuderen. Het is nog onduidelijk wanneer de contractuele samenwerking met Barcelona zal aflopen: aan het einde van het boekjaar, 30 juni, of na de afsluiting van de knock out-fase van de Champions League in augustus. Beide clubs hebben er baat bij dat de transfer in ieder geval voor het einde van het boekjaar wordt afgerond, zodat de cijfers nog meetellen voor 2019/20.

#Arthur è atterrato a Caselle ? Il brasiliano è pronto per le visite mediche con la Juve ?? [?? @romeoagresti] pic.twitter.com/H6xsZecR4r — Goal Italia (@GoalItalia) June 27, 2020

Arthur zal een bedrag van maximaal zeven miljoen euro per jaar opstrijken, inclusief bonussen. Miralem Pjanic bewandelt de omgekeerde weg: de middenvelder zal spoedig een meerjarig contract bij Barcelona ondertekenen. De regerend landskampioen van Spanje krijgt daarnaast tien miljoen euro van Juventus. Het is nog onduidelijk of de Bosnisch international naar Catalonië zal vliegen voor een medische keuring of dat hij onder toeziend oog van een delegatie van Barcelona medische tests moet afleggen in Turijn.

Waar Arthur zijn inkomsten verdrievoudigd ziet worden, gaat Pjanic er financieel juist op achteruit. De middenvelder strijkt bij Juventus jaarlijks zeven miljoen euro netto op en moest met minder genoegen nemen om een transfer naar het Camp Nou mogelijk te maken. Clubs als Chelsea en Paris Saint-Germain boden Pjanic een hoger salaris dan bij Barcelona, maar hij is volgens Spaanse media van mening dat zijn manier van spelen beter bij los Azulgrana past én hij wil de Champions League winnen.