Andrej Kramaric pronkt op Instagram met unieke penalty tegen Dortmund

Andrej Kramaric beleefde zaterdag een bijzondere middag op bezoek bij Borussia Dortmund (0-4). De spits van TSG Hoffenheim nam in het Signal Iduna Park alle vier de doelpunten voor zijn rekeningen en had die al na vijftig minuten achter zijn naam staan. De laatste daarvan was extra pijnlijk voor tegenstander BVB: een heuse no-look-penalty.

Kramaric is duidelijk trots op zijn bijzondere manier om een strafschop af te maken, en post op zijn Instagram-account een actiefoto van het moment. "Angst? Nee!", schrijft de 29-jarige Kroaat daarbij, om vervolgens Roberto Firmino van Liverpool te taggen. De Braziliaanse aanvaller van Liverpool staat bekend om zijn no-look-passes, waarmee hij op Anfield regelmatig strooit.

In de commentsectie op de Instagram-post krijgt Kramaric de lachers op zijn hand. "Meedogenloos", zo reageert zijn landgenoot Domagoj Vida van Besiktas met een lachemoji. Kramaric kan op Instagram verder rekenen op complimenten van zijn vrienden Jeffrey Schlupp (Crystal Palace), Danilo Soares (FC Ingolstadt 04), Jiloan Hamad (Malmö FF) en tennisser Marin Cilic.

Kramaric maakte buiten zijn penalty dus nog drie doelpunten tegen Dortmund. Eerst zette hij Hoffenheim met een fraai doelpunt van een meter of achttien na acht minuten spelen al op voorsprong en met een halfuur op de klok begonnen de zaken er voor de bezoekers nog beter uit te zien toen Kramaric een schot van Pavel Kaderábek verlengde en zo voor zijn tweede goal van de middag tekende. Een schuiver van net binnen de zestien door een helemaal vrijstaande Kramaric resulteerde na vier minuten in de tweede helft in de 0-3.