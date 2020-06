Atlético Madrid wint op vertrouwde manier en heeft CL-ticket bijna binnen

Atlético Madrid heeft zaterdag een nieuwe stap gezet richting het felbegeerde ticket voor de groepsfase van de Champions League. De manschappen van trainer Diego Simeone leverden tegen Alavés een zakelijke wedstrijd af, die dankzij een kopbal van Saúl Ñíguez en een discutabele penalty van Diego Costa werd gewonnen. In de slotfase deed Alavés nog wat terug via een strafschop van Joselu: 2-1.

Het spelbeeld in de eerste helft zal weinigen verrast hebben: Atlético Madrid had voortdurend de bal, terwijl Alavés inzette op de counter. Van dat laatste was in het eerste bedrijf nauwelijks sprake, maar Atlético slaagde er ook amper in het vele balbezit om te zetten in kansen. De Madrilenen werden voornamelijk gevaarlijk via standaardsituaties, waaruit Álvaro Morata en José María Giménez kopkansen kregen. João Félix kwam met een acrobatische omhaal nog het dichtst bij de openingstreffer in de eerste helft.

Het duurde tot de 59ste minuut totdat Atlético dan toch de score wist te openen. Kenmerkend voor het aanvalsspel van de ploeg van trainer Diego Simeone viel dat doelpunt uit een vrije trap. Kieran Trippier slingerde de bal vanaf de rechterflank voor het doel en zag Saúl Ñíguez zijn hoofd daar tegen zetten in de zestien: 1-0. Twintig minuten voor tijd volgde de beslissing, toen de hoofdstedelingen na een fraaie dribbel van Marco Llorente aan een vrij goedkope penalty kwamen.

Llorente drong over de rechterflank de zestien binnen en kreeg een wilde tackle van Rubén Duarte te verwerken, die hem echter nauwelijks raakte. Toch vond de scheidsrechter het voldoende voor een strafschop, die door Diego Costa werd afgerond: 2-0. Een handsbal van Koke, die een lage vrije trap probeerde te blokkeren, leverde Alavés in de blessuretijd ook een penalty op. Joselu zette vanaf elf meter de eretreffer op het scorebord: 2-1.