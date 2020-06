Lazio maakt comeback op uiterst heugelijke avond voor Djavan Anderson

Lazio is zaterdagavond door het oog van de naald gekropen. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verkleinde de achterstand op koploper Juventus weer tot vier punten, door tegen Fiorentina een achterstand goed te maken: 2-1. Franck Ribéry had La Viola in de eerste helft na een prachtige dribbel op voorsprong gezet, maar een zeer discutabele penalty van Ciro Immobile en een geplaatste knal van Luis Alberto maakten die treffer ongedaan. Djavan Anderson maakte in de slotfase zijn debuut voor Lazio en dook nog even gevaarlijk op in de voorhoede, maar kwam niet tot een schietkans.

Lazio en Fiorentina speelden een onderhoudende eerste helft, waarin beide ploegen uitgingen van een gesloten defensie. De achterhoede van de thuisploeg moest echter al na 25 minuten een doelpunt toestaan, toen Ribéry er over de linkerflank vandoor ging. De routinier was met een sleep van zijn rechter- naar linkervoet al twee verdedigers kwijt, gooide er nog een schijnschot uit en verschalkte vervolgens doelman Thomas Strakosha in de korte hoek: 0-1.

Het draaide overduidelijk niet bij Lazio, dat met een kopbal van Marco Parolo wel al snel een goede kans kreeg. Op slag van rust zette Luis Alberto ploeggenoot Ciro Immobile met een schitterende steekbal vrij voor doelman Bartlomiej Dragowski, maar de topscorer van de Serie A miste en had ook buitenspel gestaan. Direct na de pauze was het Fiorentina dat dichtbij de tweede en waarschijnlijk beslissende treffer kwam.

Eerst was het Rachid Ghezzal die met een bekeken balletje Strakosha probeerde te verrassen, maar de middenvelder van Fiorentina zag de bal via de lat terugkomen. Ploeggenoot Nikola Milenkovic had even later ook een gevaarlijk afstandsschot in huis, dat over ging. Lazio wist tot dan toe allesbehalve te overtuigen, maar wist na een ruim uur wel een penalty af te dwingen via Felipe Caicedo, die zich makkelijk liet vallen in duel met Dragowski. Het buitenkansje werd benut door Immobile, die zijn 28ste treffer van het seizoen maakte. Lazio moest winnen om de titelstrijd in leven te houden en straalde dat in de slotfase ook uit. Tien minuten voor tijd zorgde Alberto voor de bedrijvende 2-1, door vanaf de rond van de zestien met een laag geplaatst schot te scoren. Fiorentina-aanvaller Dusan Vlahovic pakte nog rood vanwege een elleboogstoot.