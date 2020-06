Tim Krul haalt het ondanks sublieme redding niet tot penaltyserie

Manchester United heeft zaterdagavond met veel pijn en moeite de halve finale van de FA Cup bereikt. Het veredelde B-elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer speelde een slappe wedstrijd op bezoek bij Norwich City, maar wist de wedstrijd in de verlenging met dank aan stormram Harry Maguire te beslissen: 1-2. Doelman Tim Krul speelde een hoofdrol bij Norwich City, dat hij met een reeks uitstekende reddingen lange tijd op de been hield.

United trad aan in een veredelde B-formatie, waarin Solskjaer acht wijzigingen maakte ten opzichte van de wedstrijd tegen Sheffield United (3-0 winst). Zo maakten doelman Sergio Romero, middenvelder Scott McTominay, vleugelaanvallers Juan Mata en Jesse Lingard en spits Odion Ighalo hun opwachting in de basis. Erkende namen als David de Gea, Paul Pogba, Marcus Rashford en Antony Martial zaten op de reservebank. De vele wisselingen in het elftal deden United, dat in de eerste helft geen enkele goede kans afdwong, zichtbaar geen goed.

De eerste 45 minuten op Carrow Road waren sowieso allesbehalve verheffend. Norwich City gunde de bal aan de bezoekers uit Manchester, die zich daar nauwelijks raad mee wisten. Norwich gokte voornamelijk op de counter en werd daar op slag van rust ook zeer gevaarlijk mee. Todd Cantwell wist het strafschopgebied van United aan de linkerkant binnen te dringen en vond met een prachtige pass Lukas Rupp, die zijn inzet richting de verre paal op het laatste moment geblokt zag worden door verdediger Harry Maguire.

Vijf minuten na rust wist Manchester United vrijwel uit het niets te scoren. Linksback Luke Shaw bracht de bal richting het midden van het veld, waar Juan Mata de bal op goed geluk een wipje omhoog gaf. Aan het einde van die ogenschijnlijke toevalspass stond Ighalo, die de bal met een fraaie voetbeweging ineens uit de lucht nam en achter doelman Tim Krul plaatste: 1-0. Norwich had daarna het betere van het spel en wist een kwartier voor rust terug te komen, toen Cantwell met een hard en laag schot van een meter of achttien United-doelman Romero passeerde: 1-1.

Solksjaer bracht ondertussen Rashford, Mason Greenwood en Pogba in het veld, teneinde een verlenging tegen de hekkensluiter van de Premier League te voorkomen. Vlak voor tijd leek Ighalo na een prachtig hakje van Bruno Fernandes door te breken, ware het niet dat de Nigeriaan omver werd getrokken door Timm Klose, die met rood van het veld werd gestuurd. United voerde de druk enorm op en vlak voor het laatste fluitsignaal redde Krul knap op pogingen van Pogba en Greenwood, waarna een verlenging volgde.

In het half uur extra toegevoegde tijd bleef United nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. In de eerste helft stond Norwich weliswaar zwaar onder druk, maar grote kansen werden niet weggegeven. Na de korte pauze werd dat anders, toen Krul werkelijk fantastisch redding bracht op een kopbal van Harry Maguire uit een hoekschop. Krul kon echter niet voorkomen dat diezelfde Maguire drie minuten voor het einde van de wedstrijd alsnog scoorde, door de bal in de scrimmage laag in de hoek te kegelen: 1-2.