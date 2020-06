Langst dienende speler in Eredivisie verlengt verblijf: ‘Vuur nog niet gedoofd’

Robert Zwinkels blijft ook komend seizoen actief als doelman van ADO Den Haag. De 37-jarige goalie heeft in overleg met de Haagse clubleiding besloten om een extra jaar actief te blijven. Zwinkels heeft in de Hofstad een contract voor onbepaalde tijd; contractueel verandert er daarom niets voor de routinier.

Zwinkels staat sinds het begin van zijn profloopbaan in 2005 onder contract bij ADO Den Haag en is daarmee al geruime tijd de Eredivisie-speler die het langst verbonden is aan zijn huidige club. De sluitpost tekende in 2018 een verbintenis voor onbepaalde tijd, met de intentie om in ieder geval tot de zomer van 2020 door te gaan. Daar wordt nu dus minimaal een jaar aan vastgeplakt.

"We hadden afgesproken om nu te evalueren hoe ik ervoor stond, en ik voel me gewoon prima", zo reageert Zwinkels op het clubkanaal van ADO. "Het vuur is nog niet gedoofd. Daarnaast heb ik nog veel drive en zin om te voetballen. Je kan maar één keer stoppen, dus ik ga nog vol plezier door. Dat ik de langst dienende speler uit de Eredivisie ben ervaar ik niet als iets heel speciaals, het is ook al een jaar of vier à vijf zo. Ik heb het gewoon naar mijn zin, ik word hier geprikkeld."

Aan een andere rol binnen de club, bijvoorbeeld binnen de technische staf, moet Zwinkels nog niet denken. "Ik ben nu nog voetballer, dat vuur is nog niet gedoofd. Ik voel me goed en ben fit, dat is voor mij de reden om lekker door te gaan. Wat er daarna in het vat zit, zien we dan wel." In de afgelopen vijftien seizoenen was Zwinkels slechts enkele seizoenen de eerste keus onder de lat bij ADO. De doelman, die in het afgebroken seizoen op de bank zat achter PSV-huurling Luuk Koopmans, speelde tot dusver 172 officiële wedstrijden voor de Hagenaars.