Ferdi Kadioglu is goud waard in minuut 96 en ontneemt ex-Ajacied glansrol

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een miraculeuze comeback gerealiseerd in de Süper Lig. De grootmacht uit Istanbul stevende in eigen huis tegen laagvlieger Yeni Malatyaspor af op een nederlaag door een doelpunt van voormalig Ajacied Mitchell Donald in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd, maar door doelpunten in minuut 90 en minuut 96 bleven de punten toch nog in het Sükrü Saracoglu Stadion: 3-2. Ferdi Kadioglu was goud waard voor Fenerbahçe met de assist op de winnende treffer van Ozan Tufan.

De wedstrijd tussen Fenerbahçe en Yeni Malatyaspor ontbrandde pas na ruim een uur voetballen. Emre Belözoglu stond in de 65ste minuut koud in het veld toen hij een luchtduel aanging met Gökhan Töre. De middenvelder van Yeni Malatyaspor raakte Belözoglu volgens arbiter Ali Sansalan met de elleboog, waarna een rode kaart volgde. Fenerbahçe wist vervolgens via een rake kopbal van Vedat Muriqi razendsnel te profiteren van de overtalsituatie: 1-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 28 17 8 3 28 59 2 Trabzonspor 28 16 9 3 33 57 3 Sivasspor 28 15 8 5 19 53 4 Galatasaray 28 14 9 5 22 51 5 Besiktas 29 15 5 9 14 50 6 Fenerbahçe 29 13 7 9 12 46 7 Alanyaspor 28 12 8 8 17 44 8 Göztepe 28 10 7 11 -2 37 9 Antalyaspor 28 9 9 10 -11 36 10 Gaziantep BB 28 8 10 10 -5 34 11 Kasımpaşa 28 9 5 14 -9 32 12 Gençlerbirligi 28 8 7 13 -12 31 13 Denizlispor 28 8 7 13 -13 31 14 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 -3 28 15 Rizespor 28 8 4 16 -18 28 16 Konyaspor 29 5 12 12 -16 27 17 Kayserispor 28 6 7 15 -33 25 18 Ankaragücü 28 5 9 14 -23 24

Het elftal van Tahir Karapinar leek een gewonnen wedstrijd te spelen, maar negen minuten voor tijd wist Yeni Malatyaspor met tien man toch verrassend op gelijke hoogte te komen. Moryké Fofana bracht de bal vanaf de rechterflank in de zestien, waarna Youssouf Ndayishimiye met het hoofd de 1-1 op het scorebord zette. Vervolgens werd Kadioglu bij Fenerbahçe als invaller gebracht om voor een ommekeer te zorgen, maar in plaats daarvan nam Yeni Malatyaspor in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd brutaal de leiding. Donald nam de bal uit een lastige hoek fraai op de schoen en zag zijn bal verrassend in de verre hoek ploffen: 1-2.

Yeni Malatyaspor leek zo op weg naar een megastunt, maar in de laatste zes minuten wist Fenerbahçe door twee doelpunten van Tufan toch nog voor een ongelooflijke comeback te zorgen. Kadioglu vertolkte een hoofdrol bij de 3-2 in de 96ste minuut: de Nederlands jeugdinternational legde de bal vanaf de linkerflank met veel gevoel neer op het hoofd van Tufan, wiens kopbal uiteindelijk in de verre hoek belandde.