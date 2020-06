Fortuna Sittard maakt volgende transferklapper: ‘Dit is precies wat we willen’

Fortuna Sittard verkoopt Amadou Ciss aan het Franse SC Amiens, zo maken de Limburgers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder, die de afgelopen twee seizoenen onder contract stond bij Fortuna, heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan de club uit de Ligue 2.

De transfersom die met de overgang van Ciss is gemoeid wordt niet bekendgemaakt, maar diverse lokale media gaan uit van een bedrag rond de 1,2 miljoen euro. Daarmee levert de Senegalese linkermiddenvelder meer op dan Mark Diemers, die onlangs voor ongeveer 900.000 euro naar Feyenoord verkaste. "Dit is precies wat we als club willen", stelt algemeen directeur Ivo Pfennings op de website van Fortuna.

"We bieden jonge talenten de kans om zich verder te ontwikkelen en minuten te maken op het hoogste niveau van Nederland, met als doel de volgende stap in hun loopbaan te maken. Amadou en Mark Diemers laten deze zomer zien dat spelers zich bij Fortuna Sittard kunnen ontwikkelen en doorgroeien." Ook technisch manager Sjors Ultee, die de afgelopen twee seizoenen hoofdtrainer was van Fortuna, is tevreden over de transfer van Ciss.

"Amadou heeft tijdens zijn periode in Sittard grote stappen gemaakt in zijn ontwikkeling", zo blikt technisch manager Sjors Ultee terug op de samenwerking met Ciss. "Hij heeft in korte tijd zijn waarde voor het team bewezen. Deze volgende stap in zijn carrière is een mooie beloning voor Amadou en de club." Fortuna plukte Ciss twee jaar geleden weg bij Pau FC, dat uitkomt op het derde Franse niveau. De Afrikaan kwam in totaal tot 34 wedstrijden voor Fortuna, waarin hij 6 goals en evenveel assists produceerde.