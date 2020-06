Ajax reageert op nieuws over Robben; ook Van der Meijde flirt met comeback

De naderende rentree van Arjen Robben als profvoetballer bij FC Groningen heeft veel losgemaakt in de voetbalwereld. Bij FC Groningen zelf is men apetrots op de terugkeer van de 36-jarige vleugelaanvaller en ook veel andere clubs, waaronder Ajax en Willem II, kijken reikhalzend uit naar diens comeback op de Nederlandse velden.

Robben maakte zaterdagmiddag uit het niets bekend te werken aan een terugkeer. De in 2019 afgezwaaide linkspoot zal aan het begin van het komende seizoen aansluiten bij de selectie van trainer Danny Buijs, mits hij fit raakt. "Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij de FC. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen", lichtte Robben toe op de clubsite.

"Voor een club als FC Groningen is dit ongelooflijk", reageert Hans Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, in gesprek met FOX Sports. "Het is niet te bevatten dat Groningen zo'n grote speler bij de selectie krijgt. Zelf heb ik hem ook meerdere keren geprobeerd terug te halen, maar dat lukte niet. Laten we wel wezen: dit levert drie-, vier-, misschien wel vijfduizend extra seizoenskaarten op. Dit betekent zoveel voor de uitstraling van onze club. Ik wil de directie van FC Groningen feliciteren met deze aanwinst." Nijland heeft recentelijk met Robben gesproken, zo verklapt de voormalig beleidsbepaler van de noorderlingen. "Hij vertelde me dat hij topfit is. Hij voelt zich heel goed en de trainingen bij Bayern München verliepen uitstekend. Hij kan niet wachten om weer te gaan voetballen."

Ook buiten Groningen heeft men bijzonder enthousiast gereageerd op het nieuws. ‘Looking forward to see you, Arjen Robben!’, schrijft Ajax bijvoorbeeld onder het bericht dat FC Groningen op Twitter plaatste over de comeback van Robben. Ook Willem II heet Robben van harte welkom, terwijl Lodewijk Asscher, partijleider van de PvdA, veelzeggend reageert: ‘Fantastisch!!' Andy van der Meijde reageert op Instagram met een knipoog: 'Eindelijk mag ik bekendmaken dat ik vanaf het nieuwe seizoen weer speler ben van Ajax! Ik heb hier zo hard voor gewerkt! #comeback #7 #ajax.'