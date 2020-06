Dimitri Payet hakt knoop door en gooit minimaal vijf miljoen euro weg

Dimitri Payet heeft zijn contract bij Olympique Marseille tussentijds met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. De 33-jarige aanvaller neemt tegelijkertijd genoegen met veel minder salaris in het Stade Vélodrome. Payet verdient naar verluidt jaarlijks zes miljoen euro bij de Zuid-Franse club, maar ziet vanaf komend seizoen af van de helft daarvan.

“Ik heb al vaak gezegd dat ik van deze club houd. Nog beter is om dat dan ook te bewijzen”, licht Payet, die begin 2017 terugkeerde in Marseille na een periode in de Premier League bij West Ham United, zijn beslissing toe. “Toen de voorzitter onlangs zei dat ook de spelers offers moesten brengen, kwam dit idee bij me op.” Payet maakte medio 2015 voor circa twaalf miljoen euro de overstap naar West Ham, ondertekende in februari 2016 al een nieuw contract tot de zomer van 2021, maar bewandelde in januari 2017 voor het fikse bedrag van bijna dertig miljoen euro weer de omgekeerde weg.

“Ik vind dat ik het goede voorbeeld moet geven.” Payet, goed voor 38 A-interlands, ziet volgend seizoen zodoende af van vijftig procent van zijn huidige salaris en vanaf het seizoen 2021/22 staat hij dertig procent af. Marseille kreeg onlangs een boete van drie miljoen euro van de Europese voetbalbond UEFA, omdat het zich niet heeft gehouden aan de regels wat betreft Financial Fair Play. Het aanbod van Payet komt dan ook zeer gelegen voor de clubleiding van L'OM.

Als nummer twee van het voorbije seizoen mag Olympique Marseille komend seizoen wel meedoen aan de Champions League. Het is onduidelijk of spelers als bijvoorbeeld Kevin Strootman en Florian Thauvin dan nog op de loonlijst staan. Met weeksalarissen van om en nabij negentigduizend euro drukken zij stevig op de begroting en de club zal niet per se onwelwillend tegenover een transfer tegen de juiste prijs staan.