Messi heeft met geniale vrije trap eindelijk antwoord op ‘FIFA-tactiek’

Barcelona kwam zaterdagmiddag op bezoek bij Celta de Vigo in de twintigste minuut op voorsprong via Luis Suárez. Het betekende voor de Uruguayaanse aanvaller zijn eerste doelpunt sinds 4 januari van dit kalenderjaar, toen hij trefzeker was in de stadsderby tegen Espanyol (2-2), maar het was vooral de assist van Lionel Messi die opzien baarde in Spanje.

Messi mocht halverwege de eerste helft op een meter of twintig van het doel aanleggen voor een vrije trap. Een directe poging op doel leek voor de hand te liggen, maar Celta de Vigo maakte het de Argentijnse vedette lastig, door twee verdedigers op de doellijn te posteren, ter ondersteuning van doelman Rubén Blanco. Deze 'FIFA-tactiek' – in de bekende voetbalgame worden vrije trappen (tot grote ergernis van spelers) niet zelden onschadelijk gemaakt door een verdediger op de doellijn – had Messi eerder dit seizoen al een aantal keer gefrustreerd.

Zo was het vorige week vrijdag tijdens de topper tegen Sevilla (0-0) Jules Koundé die bij een vrije trap van Messi razendsnel terugsprintte richting de doellijn om de bal op het laatste moment over te koppen. En voor de corona-onderbreking, op 7 maart, had Real Sociedad al een vergelijkbaar kunstje uitgehaald. De Basken namen toen bij een vrije trap van Messi met het gehele elftal plaats in de eigen zestien, waarna de bal nog ver voor de doellijn onschadelijk werd gemaakt.

Celta de Vigo dacht Messi vanmiddag op identieke wijze dwars te kunnen zitten, maar de Argentijn had ditmaal het perfecte antwoord bedacht op de 'FIFA-tactiek'. Messi dreigde met een directe uithaal op doel, maar opteerde er in plaats daarvan voor om de bal bewust bij de tweede paal neer te leggen voor Suárez. Die zette vervolgens hard het hoofd tegen de bal, waardoor de twee verdedigers van Celta de Vigo op de doellijn een antwoord schuldig moesten blijven.