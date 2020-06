Monsterzege en houdini-act van Werder Bremen op laatste speeldag

Werder Bremen is zaterdag op de laatste speeldag van de Bundesliga aan directe degradatie ontsnapt. Niet alleen won het team van Florian Kohfeldt zelf met liefst 6-1 van 1. FC Köln, ook ging concurrent Fortuna Düsseldorf tegelijkertijd onderuit bij 1.FC Union Berlin. Werder sluit het seizoen af met 31 punten en dat is er één meer dan Fortuna, dat tot de laatste speeldag het doelsaldo ook in zijn voordeel had. Werder Bremen wacht nu promotie/degradatiewedstrijden tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, waar zondag gespeeld wordt. Dat zal 1. FC Heidenheim of Hamburger SV zijn.

Werder Bremen - 1. FC Köln 6-1

Het team van Kohfeldt legde in de eerste dertig minuten de basis voor de zeer belangrijke overwinning. Werder, met Davy Klaassen in de basis, speelde vanaf het begin offensief voetbal, overleefde een kans voor Anthony Modeste en sloeg vervolgens in zeven minuten tijd liefst drie keer toe. Na iets meer dan twintig minuten spelen koos Maximilian Eggestein op de rand van het strafschopgebied niet voor een schot, maar voor een ingenieuze pass richting Yuya Osako. De Japanner schoot de bal hoog binnen: 1-0.

Werder combineerde er even later op los na balverlies van FC Köln en de bal kwam uiteindelijk bij Milot Rashica. De aanvaller werd niet aangepakt, kapte en draaide en schoot het leer door de benen van Timo Horn. Nicklas Füllkrug bepaalde na een half uur de ruststand: de aanvaller werkte de bal na een heerlijke indraaiende voorzet van Marco Friedl vanaf de linkerkant met rechts in het doel van de Keulenaren: 3-0.

In de tweede helft liep de score nog verder op. Klaassen zette uit een rebound de 4-0 op het scorebord, na een inzet van Rashica op de paal. Na een voorzet van Theodor Gebre Selassie tekende Osasko met zijn tweede van de middag voor de 5-0 en Joshua Sargent stifte op aangeven van Rashica de zesde treffer van Werder binnen. De eretreffer van de bezoekers kwam tussendoor op naam van Dominick Drexler, na een fout van Rashica. Klaassen werd een kwartier voor tijd vervangen door Fin Bartels.

1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 3-0

Na een uiterst onderhoudende beginfase waren de eerste twee kansen voor Fortuna Düsseldorf, maar het was de thuisploeg die na 26 minuten spelen toesloeg. Na een corner van Christopher Trimmel vanaf rechts koos Joshua Mees voor een volley. De inzet was niet precies en belandde in het midden van het strafschopgebied bij Anthony Ujah, die in het seizoen 2010/11 nog voor Werder Bremen uitkwam. De spits schoot de bal door de benen van Florian Kastenmeier in het doel: 1-0. De zorgen werden zichtbaar op het gelaat van Uwe Rosler, die zag hoe zijn team tempo en intensiteit ontbeerde. Ujah bereidde negen minuten na rust ook de 2-0 van Christian Gentner voor en in de slotminuten maakte Suleiman Abdullahi er ook nog 3-0 van. Sheraldo Becker deed vanaf de 66e minuut mee.

SC Freiburg - Schalke 04 4-0

De ploeg van David Wagner sloot het seizoen af met niet één overwinning in de laatste zestien speeldagen. SC Freiburg, met Mark Flekken in het doel, was in de eerste helft zeer efficiënt en liet het spel aan Schalke over. Na twintig minuten schoot Luka Waldschmidt de bal vanaf een meter of tien in het doel en enkele minuten voor rust mikte Jonathan Schmid de bal door een wirwar van spelers van beide ploegen in de linkerhoek: 1-0 en 2-0. Het werd na rust nog veel erger voor die Königsblauen. Lucas Höler schoot de 3-0 al na twintig seconden achter Alexander Nübel en Waldschmidt bepaalde met een rake inzet via de binnenkant van de paal de eindstand: 4-0.