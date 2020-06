Arjen Robben bevestigt comeback als profvoetballer in Eredivisie

Arjen Robben werkt aan een comeback als speler, zo laat de 36-jarige oud-aanvaller vanmiddag weten via de officiële kanalen van FC Groningen. Robben zwaaide in 2019 nog af als prof, maar overweegt om als speler terug te keren bij FC Groningen.

Robben doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte in 2000 voor die club zijn debuut in het betaald voetbal. Hij diende later PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München en zette in 2019 uiteindelijk een punt achter zijn actieve spelercarrière. Robben bleef sindsdien echter doortrainen en werkt nu serieus aan een terugkeer als speler bij zijn jeugdliefde. "De club kan in deze periode alle hulp gebruiken om goed door de coronacrisis te komen. Zelf heb ik ook meegedaan aan verschillende acties en daarnaast erover nagedacht wat ik nog meer zou kunnen doen voor onze FC", zegt Robben op de clubsite van FC Groningen.

"De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters: ‘Arjen, volg je hart!’... Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij de FC", vervolgt Robben. "Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen."

FC Groningen laat weten zondag vanaf 14.30 uur een persconferentie te organiseren waarop Robben ‘een uitgebreide toelichting zal geven op het traject dat hij momenteel bewandelt’. Naast Robben zal ook technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen aanschuiven.