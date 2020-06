Cristiano Ronaldo compleet belachelijk gemaakt om outfit van 1375 euro

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo was zaterdagmiddag op Instagram het mikpunt van spot. De Portugese vedette begon het weekend naar eigen zeggen ‘met een goede vibe en een goede stijl’, maar zijn peperdure outfit werd niet door iedereen op waarde geschat. Diverse (voormalig) ploeggenoten maakten Ronaldo in de commentsectie compleet belachelijk om diens volledige Louis Vuitton-outfit van omgerekend 1375 euro (exclusief schoeisel!).