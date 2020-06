Revolutie bij Barcelona: jongelingen in de basis, grootverdieners op de bank

Barcelona start zaterdag met zowel Riqui Puig als Ansu Fati in LaLiga. De twee jongelingen maken deel uit van de basiself voor het uitduel met Celta de Vigo, vanaf 17.00 uur. Trainer Quique Setién kan niet beschikken over de geblesseerde Frenkie de Jong, terwijl Sergio Busquets in Balaidos een schorsing moet uitzitten. Fati krijgt de voorkeur boven onder meer Antoine Griezmann. Ook Arthur, die op weg zou zijn naar Juventus, zit op de bank.

Puig en Fati vielen afgelopen dinsdag in het thuisduel met Athletic Club (1-0) sterk in en na afloop schreven de media in Spanje dat het tweetal meer speeltijd verdiende. Tegelijkertijd werden er vraagtekens gezet bij het blijkbaar grenzeloze vertrouwen van Setién in Griezmann, die in zijn laatste negen duels in alle competities niet verder kwam dan twee doelpunten. Alhoewel de oefenmeester nu voor Fati kiest, kan de keuze ook niet los worden gezien van de naderende topper tegen Atlético Madrid.

Setién kan ook niet over de geblesseerde Sergi Roberto beschikken en geeft Puig de voorkeur boven Arthur, die waarschijnlijk zondag naar Turijn vliegt om de laatste details van zijn transfer naar Juventus af te ronden. Barcelona zal ongetwijfeld geen risico met de Braziliaan willen nemen. Miralem Pjanic zal de omgekeerde weg bewandelen en en een meerjarig contract met Barcelona ondertekenen. Samuel Umtiti krijgt in de basiself de voorkeur boven Clément Lenglet,

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Vidal, Riqui Puig; Fati, Messi en Suárez.