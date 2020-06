Klopp erkent: ‘Ik denk dat het rood van Liverpool hem heel erg zou staan’

Jürgen Klopp gaat er niet van uit dat Jadon Sancho komend seizoen voor Liverpool speelt. De aanvaller annex Engels international van Borussia Dortmund wordt al maandenlang met een transfer in verband, maar door de coronacrisis is het maar de vraag of er ook maar één club is die zijn komst kan bekostigen. Voor minder dan 130 miljoen euro wil de nummer twee van de Bundesliga sowieso niet aan de onderhandelingstafel plaatsnemen.

Liverpool lijkt niet de bestemming van Sancho te gaan worden. De kersverse landskampioen van Engeland liet, mede om financiële redenen, al na om Timo Werner aan te trekken: de aanvaller ruilt RB Leipzig na dit seizoen in voor Chelsea. Engelse media verwachten een rustige transferzomer bij Liverpool, daar Klopp over een evenwichtige spelersgroep beschikt en er waarschijnlijk ook nauwelijks spelers zullen vertrekken.

“Ik denk dat een rood shirt hem heel erg zou staan”, doelde Klopp in gesprek met BILD op het tenue van Liverpool. “Maar ik denk niet dat een dergelijke transfer deze zomer zal plaatsvinden. Het is hoe dan ook een zeer interessante voetballer. Als hij toch naar Liverpool gaat, zou ik van iedereen het meest verbaasd zijn!” Het contract van Sancho met die Borussen loopt medio 2022 af.

Sancho, als jeugdspeler actief voor Watford en Manchester City, zou Borussia Dortmund bij een transfersom van 130 miljoen euro een gigantische winst opleveren. In 2017 stapte hij voor circa acht miljoen euro over van Manchester City naar Dortmund. Een volgende transfer voor de twintigjarige rechtsbuiten zal ook in het Etihad Stadium met gejuich worden ontvangen. Manchester City bedong in de onderhandelingen met Dortmund een doorverkooppercentage van liefst twintig procent.