Terugkeer El Ahmadi naar FC Twente blijkt nog lang niet zeker

Karim El Ahmadi neemt pas medio augustus een beslissing over zijn toekomst. De middenvelder van 35 jaar houdt zodoende een slag om de arm wat betreft een eventuele rentree bij FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer gaf zaterdag in gesprek met RTV Oost nog aan ‘dat hij het gevoel had dat het gaat lukken’ om El Ahmadi terug naar De Grolsch Veste te halen, maar dat is voorlopig nog geen uitgemaakte zaak.

“Ik heb een prima gesprek gehad met Jan Streuer en Paul van der Kraan (algemeen directeur, red.)", zegt El Ahmadi zaterdagmiddag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De plannen die ze hebben zagen er goed uit. Alleen heb ik ze wel verteld dat ik vooralsnog geen beslissing ga nemen en dat ze niet op me moeten gaan wachten. Als ze voor mijn plek een andere speler kunnen krijgen moeten ze dat doen.”

El Ahmadi werd opgeleid door Twente en speelde van 2004 tot 2008 in de hoofdmacht, voordat hij de overstap naar Feyenoord maakte. Daarna ging de routinier buitenlandse avonturen aan bij Al-Ahli FC en Aston Villa, keerde hij terug naar Rotterdam-Zuid en nu is hij bezig aan de laatste maanden van zijn tweejarige contract met Al-Ittihad.

FC Twente is zeker een serieuze optie, maar El Ahmadi richt zich voorlopig op zijn verrichtingen met Al-Ittihad in Saudi-Arabië. “We gaan nu de voorbereiding in en op 4 augustus wordt hier de competitie hervat. Die is op 4 september afgelopen en dan ben ik transfervrij. Halverwege augustus wil ik mijn beslissing nemen.” In de resterende acht duels hopen El Ahmadi en Al-Ittihad niet te degraderen. De club uit Djedda staat net boven de rode streep.