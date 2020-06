Jack van Gelder stellig over ‘boefie’: ‘Hij is volstrekt ongeschikt als trainer’

Wesley Sneijder is inmiddels alweer enige tijd geleden gestopt als voetballer. De voormalige middenvelder heeft de voetballerij echter nog geen gedag gezegd en Sneijder is inmiddels lid van de Business Club van FC Utrecht. Ook sprak hij onlangs de wens uit om als trainer terug te keren op het veld. Jack van Gelder ziet dit laatste echter niet gebeuren.

“Daar moet ik zo verschrikkelijk om lachen. Misschien dat hij het kan worden bij DHSC, de club waar hij zit in Utrecht. Wesley is een wereldgozer, maar Wesley is gewoon een boefie. Hij is niet iemand die consequent professionele dingen kan doen, die leiding kan geven aan een team. Uítgesloten”, is de journalist stellig in Paniekvoetbal op Ziggo Sport. Van Gelder denkt dat Sneijder er qua voetbal wel zo’n beetje alles uit heeft gehaald, maar denkt niet dat hij dit ook op trainersgebied voor elkaar kan krijgen: “Qua discipline is hij natuurlijk geen bikkel.”

“In 2014 kreeg hij natuurlijk wel te horen van Louis van Gaal dat hij niet mee zou gaan naar Brazilië en toen heeft hij zich de pokken getraind met Henk ten Cate en een kickbokstrainer. Het is absoluut een gouden gozer met een geweldig groot hart, maar hij mist gewoon de discipline om een coach te zijn en een team te leiden. Natuurlijk ziet hij het spel, maar dat is volstrekt uitgesloten.” Van Gelder verwijst onder meer naar de net verschenen biografie van Sneijder: “In het boek schijnen voetnoten te staan van de schrijver Kees Jansma, waarin hij zegt, ik noem maar wat: ‘Ik zat om drie uur op Sneijder te wachten en hij belde mij om half drie op en zegt: ‘Hé pik, ik ben wat later, ik ben volgende week zaterdag weer beschikbaar.’’ Het werkt gewoon niet en dat is jammer.”

De suggestie dat Sneijder als trainer terecht zou kunnen komen bij zijn oude club Galatasaray, wordt door Van Gelder echter niet meteen naar de prullenmand verwezen: “Nou ja, daar zijn ze gek genoeg, dus dat zou kunnen. Maar bij een serieuze club wordt hij nooit coach. Er zullen ongetwijfeld clubs intuinen, maar ik zeg je dat hij volstrekt ongeschikt is. Ook om assistent te zijn heeft hij de regelmaat niet, echt niet. Hij mist de discipline om in een team te functioneren en assistent te worden, dat lukt gewoon niet meer.”