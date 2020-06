Ten Hag: ‘Voor hem ligt dat anders dan bij Onana en Van de Beek’

Verschillende spelers van Ajax worden in verband gebracht met een vertrek, maar vooralsnog heeft alleen Hakim Ziyech met Chelsea daadwerkelijk een nieuwe werkgever gevonden. Trainer Erik ten Hag rekent zich echter nog niet rijk en de oefenmeester gaat ervan uit dat de transfermarkt in augustus pas echt op gang zal komen.

Ajax heeft met André Onana, Donny van de Beek en Nicolás Tagliafico afspraken gemaakt dat er geluisterd zal worden als er een goede aanbieding binnenkomt. Dit betekent echter niet per se dat het trio zal vertrekken: “Voor Onana en Van de Beek zou nog een jaar Ajax zeker een optie kunnen zijn, voor Tagliafico ligt dat vanwege zijn leeftijd (de linksback viert eind augustus zijn 28e verjaardag, red.) iets anders”, zegt Ten Hag daarover in gesprek met Het Parool. Als Tagliafico vertrekt, heeft Ajax zijn vervanger mogelijk al in de eigen gelederen: “In de voorbereiding ga ik Lisandro Martínez op die positie proberen. Hij heeft bij ons ook op het middenveld gespeeld, maar hij is verdediger.”

Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax

Voor de andere flank moet Ten Hag mogelijk ook op zoek naar een nieuwe kracht, aangezien ook Sergiño Dest in verband wordt gebracht met een vertrek: “Ik weet hoe hij erin staat. Als ik hem niet kan overtuigen en de juiste prijs wordt betaald, sluit ik niet uit dat hij gaat.” Ten Hag vindt echter wel dat de negentienjarige Dest pas een stap moet maken als hij er daadwerkelijk klaar voor is: “Als je te jong gaat, is de kans op falen aanwezig. Om in een ander land, in een andere competitie, op je twintigste overeind te blijven, dan moet je heel wat in je mars hebben.”

De ruim een jaar jongere Ryan Gravenberch verbond zich onlangs voor een extra seizoen aan Ajax: “Hij zal de kans krijgen om basisspeler te worden. Of dat lukt, ligt aan hemzelf”, zegt Ten Hag over de jongeling. Naast het loven van zijn technische kwaliteiten, spelintelligentie en bovenmodale fysieke kwaliteiten, noemt Ten Hag het talent ook een ‘dromer’ die nog wat alerter moet worden: “Hij heeft veel intercepties, pakt veel ballen af, omdat hij vaak op de goede plek staat. Hij heeft een goede waarneming, ook rond het strafschopgebied van de tegenstander. Hij is een middenvelder die ook veel goals kan maken.”