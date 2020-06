Van Bommel: ‘Het was niet nodig, er heeft ook niemand slecht over mij gepraat’

Mark van Bommel werd in december ontslagen bij PSV en de oefenmeester heeft sindsdien nog geen nieuwe club gevonden. Voorlopig lijken er ook nog geen concrete aanbiedingen voor Van Bommel binnen te zijn gekomen, aangezien hij nog niets vernomen heeft van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola: “Bij serieuze interesse zou Mino me op de hoogte brengen. Dat heeft hij nog niet gedaan. Dus ik heb niet het idee dat er iets heel concreets speelt nu”, stelt hij in gesprek met het ANP.

Van Bommel heeft wel wat vernomen van een aantal clubs, maar de voormalige middenvelder heeft bewust de keuze gemaakt om niet ergens tussentijds in te stappen: “Ik begin liever voorafgaand aan een heel seizoen. De Bundesliga zou wel bij me passen, Engeland zie ik ook wel zitten. Maar een mooie Italiaanse of Spaanse club zou ook goed kunnen.”

Van Bommel hoopt zo snel mogelijk weer ergens aan de bak te kunnen. Hij weet echter ook dat de coronacrisis dit er niet makkelijker op zal maken: “Wie ontslaat deze maand nog een trainer? Als er niet snel iets moois voorbijkomt, dan wachten we nog even rustig. We zien wel” vervolgt hij. Hoewel Van Bommel het vizier inmiddels op de toekomst heeft gericht, baalt hij wel nog altijd van de manier waarop zijn periode bij PSV tot een einde is gekomen: “Iedereen weet wat ik met die club heb.”

“Dan is het niet leuk als je daar ontslagen wordt. Maar het is niet anders. Nee, in mijn ogen was het niet nodig geweest. Ik heb na mijn ontslag geen speler slecht over mij horen praten. Ook de wisselspelers niet. Dat zegt wel wat. Ik heb nog steeds contact met sommige spelers daar.” Van Bommel beaamt dat de resultaten niet goed waren in zijn laatste weken in Eindhoven, maar stelt ook dat PSV eigenlijk beter was in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Feyenoord die hem uiteindelijk de kop kostte: “We waren sterker in die wedstrijd. Sommige mensen werden helaas nerveus bij PSV. Dat is jammer.”