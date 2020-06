Eenhoorn: ‘AZ is de fase voorbij dat het alles maar moet accepteren’

De KNVB besloot na het stopzetten van het Eredivisie-seizoen het beste Champions League-ticket toe te kennen aan koploper Ajax. AZ, dat vanwege een minder doelsaldo dan de Amsterdammers op de tweede plek stond, was het hier niet mee eens en wendde zich tot de UEFA om deze beslissing aan te vechten. De manier waarop de Alkmaarders deze stap zetten, zonder de KNVB en Ajax in te lichten, kwam de club vervolgens op veel kritiek te staan. Algemeen directeur Robert Eenhoorn toont zich hier echter niet door van zijn stuk gebracht.

De bestuurder legt zaterdag in gesprek met Het Parool uit dat zijn club op 21 april een brief naar de KNVB heeft gestuurd, daar de bond zelf niet met plannen naar buiten kwam. Op deze brief kwam echter geen antwoord en drie dagen later kwam AZ opnieuw van een koude kermis thuis toen de club het verzoek neerlegde om het draagvlak voor de verdeling van de Europese tickets te onderzoeken. Eenhoorn geeft aan dat er bij AZ het gevoel heerst dat er nu ‘willekeurige keuzes’ zijn gemaakt en dat de club daarom heeft besloten de gang naar de UEFA te maken.

Dat dit besluit voor verbazing zorgde bij de KNVB, had de algemeen directeur wel verwacht: “Dat Eric Gudde (directeur betaald voetbal van de bond, red.) roept dat de KNVB is verrast, verrast mij weer niet. Als je je niet in een ander verdiept, dan is het niet meer dan logisch dat je verrast kan worden. Zo werkt het binnen en buiten het veld”, stelt Eenhoorn. “Hij had namelijk vanaf 21 april precies kunnen weten hoe wij in de wedstrijd zitten. Meer zeg ik er niet over, omdat de procedure nog loopt en volgens de regels van de UEFA is het niet toegestaan om er dan inhoudelijk en publiekelijk over te spreken. Wij willen gewoon antwoorden op onze vragen en als de KNVB die niet geeft, dan stappen we naar een ander.”

Naast de verbazing vanuit de KNVB, werd er ook verrast gereageerd op het besluit van AZ om Ajax niet in te lichten. Deze stap werd door sommigen zelfs omschreven als ‘achterbaks’ en Eenhoorn is zich ervan bewust dat een dergelijk besluit tot veel emoties kan leiden: “Zeker in Nederland roep je zo weerstand op. Eigenlijk is dat een goed teken: we maken blijkbaar iets los. Zowel in positieve als negatieve zin, omdat de meeste mensen blijkbaar denken dat AZ tevreden moet zijn met een tweede plaats. Maar daar vergissen ze zich in. We zijn de fase voorbij dat we alles maar moeten accepteren.”