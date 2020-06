Karim El Ahmadi staat voor terugkeer in Eredivisie: ‘Hij wil graag’

Karim El Ahmadi speelt komend seizoen mogelijk weer voor FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer heeft zaterdagochtend in het Radio Oost-programma Groot Onderhoud bevestigd dat hij in gesprek is met de 35-jarige middenvelder van Al-Ittihad. Hoewel een terugkeer naar Enschede nog niet zeker is, heeft Streuer goede hoop op de komst van El Ahmadi.

Streuer heeft er vertrouwen in dat El Ahmadi ingaat op de aanbieding van Twente. “Maar El Ahmadi zit nog wel met een probleem bij zijn huidige club", aldus Streuer. "Daar moet hij mogelijk nog spelen. Maar de gesprekken zijn goed. Hij wil graag. Ook voor zijn toekomst als jeugdtrainer. Ik heb het gevoel dat het gaat lukken. Maar hij moet het zelf allemaal ook nog willen." El Ahmadi werd opgeleid door Twente en speelde van 2004 tot 2008 in de hoofdmacht, voordat hij de overstap naar Feyenoord maakte.

Twente wil ook graag door met Wout Brama. Streuer sprak al met de routinier, die een aflopend contract heeft maar wel over een optie voor nog een jaar beschikt. “Ook daar heb ik mee gesproken”, bevestigt de technisch directeur. “Dat moet ook weer allemaal even goed gaan komen. Hij kan echt nog steeds van waarde zijn voor FC Twente. Binnen en buiten het veld.”

De club moest vanwege de coronacrisis diverse personeelsleden ontslaan, onder wie Evert Bleuming. Sinds het vertrek van de hoofdscout heeft Streuer het drukker dan daarvoor. “En ik wist ook niet dat het ging gebeuren. Wel dat er ontslagen zouden volgen, maar niet dat er ook gesneden zou worden in de scouting", besluit Streuer. Twente presteneerde vrijdag de eerste versterking voor volgend seizoen. Linksback Gijs Smal is transfervrij overgenomen van FC Volendam.