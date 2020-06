Wesley Sneijder baalt van clubleiding Ajax in ruzie met F-Side

Wesley Sneijder heeft in De Telegraaf gereageerd op zijn ruzie met de F-Side, de harde kern van Ajax. De supportersgroep sprak zich onlangs fel uit tegen de oud-voetballer omdat hij zich teveel zou identificeren met FC Utrecht sinds hij gestopt is met voetballen. De fans zijn onder meer boos vanwege een video die online verscheen in aanloop naar de bekerwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht, waarin Sneijder zei ‘ze’ te gaan slopen. De indruk werd gewekt dat het om Ajax ging, maar daar klopt volgens Sneijder niets van.

“Omdat het filmpje ’toevallig’ vlak voor het bekerduel met Ajax verscheen. Maar kijk maar naar mijn kleding. Het filmpje is eerder opgenomen”, vertelt Sneijder, die het meer dan logisch vindt dat hij regelmatig in Stadion Galgenwaard te zien is. “Nadat ik ben gestopt, heb ik nooit iets van Ajax vernomen, niets. Terwijl FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren gelijk bij me op de stoep stond en omarmde als Utrechts ventje. Pas toen ik een box kocht, zocht Van der Sar contact.”

De F-Side plaatste een foto van Sneijder op Instagram waarop een balkje over zijn ogen wred geplaatst. Op de website schreef de harde kern dat Sneijder het niet meer moest wagen om in de buurt van het stadion te komen. De oud-middenvelder reageerde een dag later met een video, waarop te zien was dat hij zingend langs de Johan Cruijff ArenA reed.

“Het meest teleurstellende voor mij is dat Ajax zich tot op de dag van vandaag niet openlijk distantieert van die bedreigingen. Ik ben helemaal niet anti-Ajax. Of die club en ik niets voor elkaar hebben betekend in die zestien jaar dat ik bij Ajax heb rondgelopen. Ik zal altijd gevoel bij de club houden”, besluit Sneijder.