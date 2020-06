Leroy Sané moet een jaar wachten op transfer

Tottenham Hotspur heeft het vizier opnieuw gericht op Amadou Diawara. De Ghanees, die sinds dit seizoen voor AS Roma speelt, wordt ook met AC Milan en Fiorentina in verband gebracht. (Il Messaggero)

Arsenal denkt aan de komst van Danilo. Mikel Arteta is op zoek naar meer 'fysiek' op het middenveld en ziet in de speler van FC Porto, die circa twintig miljoen euro kost, een geschikte optie. (ESPN)