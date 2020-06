John de Jong ontvouwt transferplannen PSV: Jorrit Hendrix mag weg

PSV is niet genoodzaakt om spelers de komende transferperiode te verkopen. Tegenover het Eindhovens Dagblad laat technisch manager John de Jong dat spelers met marktwaarde, zoals Mohammed Ihattaren, Donyell Malen en Denzel Dumfries zijn opgenomen in de planning voor het nieuwe seizoen. Jorrit Hendrix, Jeroen Zoet en Derrick Luckassen mogen vertrekken.

De Jong wil het nieuwe seizoen ingaan met Ihattaren, Malen en Dumfries. “Al kun je nooit alles vooraf precies voorspellen, omdat onduidelijk is wat andere clubs gaan doen en soms hebben spelers zelf een realistische wens waarbij we proberen om mee te denken”, zegt hij tegenover het regionale dagblad. De manager wil liever niet ingaan op individuele gevallen, maar maakt een uitzondering als gevraagd wordt naar de situatie van Luckassen. “Met Anderlecht zijn we inderdaad in gesprek over een nieuwe overgang van Derrick Luckassen, dat is al een aantal keren in de media geweest.” Mogelijk verhuurt PSV de verdediger nog een seizoen aan de Belgische club.

De 25-jarige Hendrix, die tot medio 2021 vastligt in het Philips Stadion, is op weg naar de uitgang. De Jong bevestigt dat de middenvelder een transfer kan maken. Dat geldt ook voor Jeroen Zoet, die zijn basisplaats kwijtraakte aan Lars Unnerstall en de tweede seizoenshelft werd verhuurd aan FC Utrecht. “Ik sluit wat dat betreft in deze fase niets uit”, aldus De Jong, die niet wil uitsluiten dat AC Milan-back Ricardo Rodríguez volgend seizoen in Eindhoven te bewonderen is. “De kans is misschien klein dat het lukt, maar we blijven geïnteresseerd en hij is het type speler dat ons kan helpen om onze ambities waar te maken.” Volgens het Eindhovens Dagblad is het reëel dat PSV de markt op gaat wanneer Hendrix en Zoet vertrekken. De club zal dan een extra middenvelder en doelman willen aantrekken, terwijl de club hoe dan ook een linksback en rechter centrale verdediger wil halen.