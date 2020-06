Sneijder zakte voor CL-duel door met George Clooney en Megan Fox

Wesley Sneijder vond het loodzwaar om zijn levensverhaal te vertellen aan Kees Jansma, de schrijver van zijn biografie. In een openhartig interview met De Telegraaf laat de recordinternational van het Nederlands elftal (134 interlands) weten dat het ‘serieus afzien’ was. Ook gaat hij in op de verhalen die hij vertelt in het boek en de reden waarom hij naar eigen zeggen niet het maximale uit zijn voetballoopbaan heeft gehaald.

“Het sloopte me; ik moest zo diep gaan, dat ik er soms helemaal doorheen zat en ik Kees wel een paar keer heb afgebeld of het huis heb uitgezet”, vertelt Sneijder aan de krant. “De tijd was ook zo deprimerend, tijdens de coronaperiode, alleen in mijn huiskamer, terwijl het buiten grijs en grauw was. Mijn vrienden en familie kon ik niet zien en Kees zat uit angst voor corona zo’n beetje in de keuken.” Toch is het Sneijder gelukt om zijn verhaal te vertellen en hij is dan ook tevreden over het eindresultaat. “Ik wilde mezelf laten zien en dat is gelukt: open, eerlijk en met de billen bloot.”

Sneijder heeft het nagelaten om in zijn biografie af te rekenen met personen die hij in het verleden is tegengekomen. “Anderen afrekenen in een boek is niet mijn stijl. Dat heb ik als speler ook nooit gedaan. Problemen los ik een-op-een op, niet via de media”, aldus Sneijder, die vertelt over zijn hoogtepunten, maar ook dieptepunten zoals de huwelijksproblemen met Yolanthe. “Ik vertel dat ik zakelijk tussen de tien en vijftien miljoen euro heb verloren, soms te graag een drankje nam, met foute vrienden ben omgegaan en als zestienjarige zomaar in het criminele milieu had kunnen belanden.”

Tegenover de krant laat Sneijder weten dat hij denkt dat hij meer uit zijn carrière had kunnen halen wanneer hij er een andere levensstijl op had nagehouden. “Ik ben trots op mijn prestaties, de prijzen. En ik ben recordinternational met 134 interlands. Daarnaast heb ik geleefd. Voor mijn gevoel ben ik 76 jaar”, aldus de oud-voetballer. “Ik kon zo leven als voetballer. Yo en ik zijn eens vreselijk doorgezakt na een show van Armani met George Clooney, Megan Fox en enkele Bollywood-sterren. Zes uur ’s ochtends thuis en een dag later in de Champions League de sterren van de hemel spelen tegen Werder Bremen. Als dat lukt, dan ben je niet bang om dat te herhalen.” Sneijder speelde op 29 september 2010 negentig minuten mee in het duel tussen Internazionale en Werder Bremen. Mede door een doelpunt en assist van de Nederlander won de toenmalig titelverdediger in de Champions League met 4-0.