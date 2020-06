Matthijs de Ligt laat zich zien bij weinig imponerend Juventus

Juventus heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in het thuisduel met Lecce. Het elftal van trainer Maurizio Sarri had het lange tijd lastig tegen slechts tien spelers van i Giallorossi, maar zette uiteindelijk vier doelpunten op het scorebord: 4-0. Matthijs de Ligt hield zich na een lastig begin moeiteloos staande en maakte vlak voor tijd een knap kopdoelpunt.

Bij Juventus fungeerde Blaise Matuidi als gelegenheidslinksback, bij afwezigheid van de geblesseerden Alex Sandro en Mattia De Sciglio. Voor het overige koos Sarri voor dezelfde tien spelers die vier dagen geleden wonnen bij Bologna (0-2), dus met Matthijs de Ligt opnieuw in de basis. De centrumverdediger zag er na vier minuten spelen slecht uit, toen hij eerst de bal verloor op de helft van Lecce, en vervolgens verkeerd timede in een cruciaal kopduel met Marco Mancosu. Het had tot gevolg dat Andrea Rispoli uiteindelijk vrij opdook in de zestien van Juve, maar de rechtsback van Lecce mikte in kansrijke positie over.

Vanaf dat moment nam la Vecchia Signora de totale controle over de wedstrijd en werd de druk op het doel van de bezoekers uit het zuid-oosten van Italië steeds verder opgevoerd. Adrien Rabiot en Cristiano Ronaldo zorgden voor dreiging met afstandsschoten, die respectievelijk op doelman Gabriel en net naast gingen. Even daarvoor had Ronaldo ook al een mislukte poging tot omhaal gedaan. Lecce probeerde er waar mogelijk voetballend uit te komen, en dat kwam de uitploeg na een half uur duur te staan. Verdediger Fabio Lucioni nam een bal verkeerd aan, zag Rodrigo Bentancur onderscheppen en besloot de doorgebroken middenvelder van Juventus neer te halen, hetgeen hem op een rode kaart kwam te staan.

Met tien man kwam Lecce er al helemaal niet meer aan te pas in het lege Allianz Stadium. Op slag van rust had Ronaldo de openingstreffer moeten maken, maar de 35-jarige Portugees wist doelman Gabriel met een kopbal vanaf een meter of vijf van het doel niet te verschalken. Enkele minuten later verprutste ook Federico Bernardeschi een enorme kans: de rechtsbuiten van Juve schoot van dichtbij over. Zo haalde Lecce zonder tegendoelpunten de rust, maar de ploeg van trainer Fabio Liverani moest in de tweede helft al snel alsnog de openingsgoal toestaan.

GOAAAALLL MATTHIJS DE LIGT? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 26 juni 2020

In de 53ste minuut zette Ronaldo aanvalspartner Paulo Dybala aan het werk, waarna de Argentijn van de rand van de zestien met een geplaatst schot schitterend de kruising vond: 1-0. Acht minuten daarna kreeg Ronaldo vanaf de strafschopstip de kans om de tweede Turijnse treffer op het scorebord te zetten. De sterspeler van Juventus versierde de penalty zelf, door in de zestien slim weg te draaien bij Luca Rossettini, en maakte het karwei af door de strafschop door het midden te knallen: 2-0.

Toch werd het niet helemaal de avond van Ronaldo, die twintig minuten voor tijd bij een nieuwe enorme kopkans wederom stuitte op Gabriel. De Braziliaanse goalie van Lecce speelde een ijzersterke wedstrijd en voorkwam even later ook een doelpunt uit een afstandsschot van De Ligt. Ook een knal van Aaron Ramsey, die slim achter zijn standbeen aannam, was een prooi voor Gabriel. Toch zette Juventus in de slotfase nog twee doelpunten op het scorebord. Eerst knalde de alerte invaller Gonzalo Higuaín de bal met links hoog in het doel (3-0), daarna was het de beurt aan De Ligt. De voormalig Ajacied sprintte naar de tweede paal, om daar een voorzet van Douglas Costa met gevaar voor eigen leven binnen te koppen: 4-0.