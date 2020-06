‘PSV komt in zoektocht naar nieuwe centrumverdediger uit in Denemarken’

Nu het aflopende contract van Daniel Schwaab niet verlengd is door PSV, zullen de Eindhovenaren proberen om deze zomer een extra verdediger binnen te halen. Volgens De Krant van West-Vlaanderen denken de Eindhovenaren daarbij aan de 22-jarige Abdul Mumin, die onder contract staat bij het Deense FC Nordsjaelland en binnenkort transfervrij is.

Mumin is een 'voetballende' centrumverdediger van 1,87 meter lang, die in 2016 door Nordsjaelland werd weggeplukt uit een voetbalacademie in zijn thuisland Ghana. De mandekker is een interessante optie, omdat zijn contract bij de nummer vier van de Deense competitie op 30 juni afloopt. Mumin knokte zich dit seizoen in de basis bij FC Nordsjaelland, waarvoor hij in 25 van de 29 gespeelde competitieduels in actie kwam.

Mocht PSV serieus geïnteresseerd zijn in Mumin, dan zal de Eredivisionist snel over moeten gaan tot actie. De Krant van West-Vlaanderen meldt namelijk dat er forse concurrentie is in de strijd om zijn handtekening: in België zijn Zulte Waregem, Club Brugge en KV Kortrijk geïnteresseerd, terwijl Leicester City en Brighton & Hove Albion vanuit de Premier League lonken. Ook het Franse Nîmes Olympique en de Spaanse clubs Getafe en Almería zouden belangstelling hebben, net als Celtic.

Technisch manager John de Jong van PSV is op zoek naar defensieve versterkingen, omdat de Noord-Brabanders momenteel slechts over drie pure centrumverdedigers beschikken. Nick Viergever en Timo Baumgartl speelden daarvan dit seizoen ook al in Eindhoven, terwijl Armando Obispo terugkeert van een huurperiode bij Vitesse. Ook Oscar Boscagli kan centraal achterin spelen, maar is van origine meer een linksback.