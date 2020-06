Jeremain Lens haalt gram na aanslag in veertiende minuut

Besiktas heeft vrijdagavond geen steek laten vallen in de strijd om een plek in de top vier van Turkije. De nummer vijf van de Süper Lig naderde Galatasaray tot vier punten dankzij een 3-0 zege op laagvlieger Konyaspor. Jeremain Lens speelde een hoofdrol in de wedstrijd: een charge op de aanvaller leidde tot een rode kaart, waarna hij in de tweede helft de eindstand bepaalde. De grote uitblinker was echter Burak Yilmaz met een treffer en twee assists.

Konyaspor moet als nummer zestien nog minstens een plek stijgen om degradatie te ontlopen, maar na dertien minuten werd al duidelijk dat er waarschijnlijk niets te halen viel in het Vodafone Park. De bezoekers moesten immers verder met tien man: Amir Hadziahmetovic plantte zijn noppen op het been van Lens toen de aanvaller buitenom wilde gaan. Aanvankelijk ontving de Bosniër een gele kaart, maar na tussenkomst van de VAR werd die straf omgezet in rood.

Holy **** ???? Jeremain Lens had hier zomaar voor acht maanden geblesseerd kunnen raken. Directe rode kaart, dat kon niet anders. Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 26 juni 2020

Met een man meer op het veld opende Besiktas de jacht op het openingsdoelpunt en dat kwam er zes minuten voor de pauze op prachtige wijze. Burak Yilmaz trok vanaf de linkerflank naar binnen langs Marko Jevtovic en plaatste de bal vanbuiten het strafschopgebied diagonaal in de verre bovenhoek. In de blessuretijd voerde Besiktas de marge op, toen Abdoulay Diaby combineerde met Burak, laatstgenoemde de defensie opensneed met een hakbal en de Malinees afrondde.

GOLAZO ??????! Wat doet Jeremain Lens dit met veel gevoel ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 26 juni 2020

Zeven minuten na de onderbreking kwam de 3-0 op naam van Lens. De aanvaller dook op achter de laatste linie na een steekpass van de uitblinkende Burak en zag keeper Mahmur Taskiran zijn doel uitkomen. Lens twijfelde niet en waagde net buiten het strafschopgebied een stift, waar de doelman het antwoord schuldig op moest blijven. Na die treffer haalde Besiktas de voet van het gaspedaal en volgden niet veel kansen meer.