De Telegraaf: Ajax gooit visje uit naar voormalig sterspeler van AZ

Ajax richt zijn pijlen in de zoektocht naar aanvallende versterkingen op Alireza Jahanbakhsh, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. De interesse van de Amsterdammers bevindt zich in de oriënterende fase: Ajax heeft zich volgens het dagblad nog niet gemeld bij de entourage van de 26-jarige vleugelspits, en ook niet bij diens werkgever Brighton & Hove Albion.

Jahanbakhsh laat zich door hetzelfde management vertegenwoordigen als doelman Maarten Stekelenburg, die maandag door Ajax werd ingelijfd. De Iraanse aanvaller komt sinds zijn komst naar Brighton in 2018 nauwelijks aan spelen toe en staat dan ook op de nominatie om te vertrekken bij de nummer vijftien van de Premier League. Ajax heeft volgens De Telegraaf 'officieus een visje uitgegooid' naar Jahanbakhsh, wiens komst financieel voorlopig haalbaar lijkt.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, is al geruime tijd gecharmeerd van Jahanbakhsh. De Amsterdammers deden in 2018 een verwoede poging om de vleugelaanvaller over te nemen van AZ, maar werden toen afgetroefd door Brighton, dat 25 miljoen euro neertelde. Het salarisplafond dat Ajax twee jaar geleden hanteerde is inmiddels flink opgeschroefd, waardoor Jahanbakhsh mogelijk nu wél haalbaar zal zijn. Zijn transferwaarde is na twee mislukte seizoenen in de Premier League ook fors gezakt.

Jahanbakhsh werd bij AZ in het seizoen 2017/18 met 21 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Bij zijn nieuwe club Brighton & Hove Albion weet de rechtsbuiten het net beduidend minder makkelijk te vinden: in zijn eerste seizoen maakte Jahanbakhsh in negentien competitieduels geen enkel doelpunt, in de huidige jaargang staat hij na acht optredens op twee goals. De 44-voudig Iraans international zat sinds de hervatting van de Premier League deze maand tweemaal niet bij de wedstrijdselectie van Brighton en mag dan ook uitkijken naar een nieuwe club.

Volgens De Telegraaf is het nog niet zeker dat Ajax een serieuze poging onderneemt om Jahanbakhsh in te lijven. Veel hangt volgens de krant af van welke spelers nog vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, en of Ajax zich plaatst voor de groepsfase van de Champions League. De hoofdstedelingen hebben direct toegang tot het miljardenbal, indien de winnaar van dit seizoen zich al via de eigen competitie weet te plaatsen.