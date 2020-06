Berghuis breekt met Raiola en poseert voor foto bij Erasmusbrug

Steven Berghuis laat zich op zakelijk gebied voortaan vertegenwoordigen door Players United, het bureau van makelaar Guido Albers. De sterspeler van Feyenoord breekt met Mino Raiola, al is de reden daarachter niet duidelijk. Eerder deze maand maakte Feyenoord Transfermarkt al melding van de naderende overstap en vrijdagavond bevestigt Players United het nieuws via de eigen kanalen.

Berghuis poseert vrijdag met Rob Witschge en Albers, allebei in dienst van het makelaarskantoor, voor een gezamenlijke foto bij de Erasmusbrug. Hij is zeker niet de eerste grote naam die zich voor Players United laat vertegenwoordigen. Tot de stal van het bureau behoorden al namen als Donny van de Beek, Frank en Ronald de Boer, Graziano Pellè, Richairo Zivkovic, Carel Eiting, Hans Hateboer en Jackie Groenen.

Het is de vraag of de nieuwe zaakwaarnemers van Berghuis deze zomer al meteen in actie moeten komen voor hun nieuwe cliënt. Aanvankelijk leken de wegen van Berghuis en Feyenoord deze zomer te scheiden, maar vorige maand hield hij de deur voor een langer verblijf in De Kuip wagenwijd open in een interview met het Algemeen Dagblad.

"De ambitie om het nog eens in het buitenland te laten zien, is niet weg. Maar het gevoel is wel veranderd", legde Berghuis uit. De 28-jarige buitenspeler annex aanvoerder heeft er vier seizoenen op zitten bij Feyenoord en werd gelukkig van de opmars die de club vorig seizoen beleefde onder trainer Dick Advocaat. Zijn contract loopt nog twee jaar door. Dit seizoen was hij in 24 competitieduels goed voor 15 doelpunten en 7 assists.

In maart liep zijn toenmalige zaakwaarnemer Raiola nog vooruit op een vertrek van Berghuis. "Als er iets mooi voorbij komt zal hij weggaan", voorspelde de vermaarde belangenbehartiger in een interview met De Volkskrant. "Hij is een goede gozer en weet precies wat hij wil. Zijn potentie is groot al is hij een beetje een laatbloeier. Momenteel is hij de beste speler van de Eredivisie. Dit is niet alleen de laatste maanden zo maar ook daarvoor al."