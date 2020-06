Matthijs de Ligt krijgt gelegenheidspartner in de verdediging bij Juventus

Blaise Matuidi maakt vanavond tegen Lecce zijn opwachting als linksback van Juventus. De 33-jarige Fransman, die normaliter als middenvelder speelt, verhuist door de blessures van Mattia De Sciglio en Alex Sandro naar de achterhoede. Daarin vormen Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci zoals gebruikelijk het centrum; Juan Cuadrado is wederom de rechtsback.

Trainer Maurizio Sarri houdt zijn elftal ten opzichte van de gewonnen uitwedstrijd bij Bologna (0-2 winst) zoveel mogelijk in tact. Dat betekent dat het driemansmiddenveld opnieuw wordt gevormd door Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic en Adrien Rabiot. Aaron Ramsey is wederom gepasseerd, terwijl Sami Khedira niet inzetbaar is door een blessure aan het dijbeen. Ook de aanval van Juventus blijft hetzelfde: Cristiano Ronaldo vormt net als tegen Bologna (0-2 winst) een voorhoede met Paulo Dybala en Federico Bernardeschi, wat betekent dat Douglas Costa op de bank zit.

Koploper Juventus zag achtervolger Lazio woensdag onderuit gaan bij Atalanta (3-2) en kan vanavond zes punten los komen (met een wedstrijd meer gespeeld). Merih Demiral en Giorgio Chiellini, de concurrenten van De Ligt, zijn nog onvoldoende hersteld van hun knieblessures en maken geen onderdeel uit van de reservebank. Rechtsback Alex Sandro ontbreekt door een schorsing.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi