Ajax-duo op het water prachtig toegezongen door groep jonge fans

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech is bezig aan zijn laatste weken in Amsterdam. De aanvallende middenvelder maakte vrijdag op zijn scooter een rondje door de hoofdstad.





Rajiv van La Parra en Jerson Cabral vermaakten zich vrijdag op het water. Ook Jackie Groenen, Viviena Miedema, Lukas Podolski, Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Vince Gino Dekker genoten de afgelopen dagen volop van het prachtige weer.





Martínez en Álvarez werden overigens op het water prachtig toegezongen door een groep jonge fans.





Zakaria Aboukhlal vloog vrijdag uit naar Spanje voor een zonvakantie.





Het was vrijdag bloedheet, maar dat was voor Ruud Gullit geen reden om zijn work-out te skippen. Ook Karim Benzema werkte zich in het zweet.