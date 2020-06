Koeman over hartinfarct: ‘Ik ga niet fietsen om halverwege koffie te drinken’

Ronald Koeman kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. De bondscoach van het Nederlands elftal liep eerst corona op en belandde toen hij daarvan hersteld was in het ziekenhuis met hartproblemen. "Over mij bestond altijd het idee dat ik overal tegen kan, dat ik onverwoestbaar ben. Maar dat blijkt niet zo te zijn", zo blikt Koeman in gesprek met De Telegraaf terug op de afgelopen periode.

Koeman vermoedde dat hij corona had toen hij, zijn vrouw Bartina, hun zoon Tim en een groep vrienden na een avond uit in Bussum allemaal ziek werden. "Ik wist bijna zeker dat we corona hadden", aldus de keuzeheer van Oranje. "Ik ben niet zo ziek geworden als sommigen, maar toch had ik verhoging en was ik zo moe dat ik al om zeven uur in mijn bed lag ’s avonds. Toen we via via ons bloed konden testen later, was te zien dat we vol antistoffen zaten. We hebben het allebei gehad."

Toen Koeman van corona hersteld was, kreeg hij begin mei na een lange fietstocht op de racefiets te maken met hartproblemen. Koeman legt uit dat hij al jaren zulke fietsritten maakt. "In Engeland op de dag van de wedstrijd altijd anderhalf uur op een mountainbike", zegt de oud-verdediger, die tussen 2014 en 2016 de manager van Southampton was en vanaf de zomer van 2016 tot oktober dat jaar Everton leidde. "Lekker je hoofd leeg maken en als trainer zelf fit blijven. Hier in Nederland kocht ik een racefiets."

Koeman houdt zich tijdens zulke fietstochten niet in. "Ja, zeg, ik ga geen rondje fietsen om halverwege koffie te drinken. Buiten kan je heerlijk 1.600 calorieën verbranden als je doortrapt. Maar die zondag hadden we wel wat te ver gefietst. Dik 95 kilometer en ik was bekaf. Ik ging op mijn bed zitten en voelde me niet lekker worden. Ik ging douchen, probeerde daarna even te gaan liggen maar voelde pijn in mijn borst. Bartina belde 112 en in recordtijd stonden die mannen van de ambulance naast me. Je krijgt een infuus, ze sluiten wat dingen aan en onderweg naar het ziekenhuis wisten ze al dat ik een licht infarct in de onderwand van het hart had."

De schrik over wat er gebeurd was kwam bij Koeman pas later. "Na dag twee toch wel. Toen besefte ik pas wat zich allemaal had afgespeeld, dat ik niet zomaar naar huis kon en wat langer in het ziekenhuis moest blijven." Hartproblemen komen vaker voor in de familie van Koeman, die daar zijn vader en enkele ooms aan verloor. "Na een wandeling viel mijn vader neer op het toilet. Hij heeft nog een paar dagen in het ziekenhuis doorgebracht, maar de doktoren zeiden meteen dat het er niet goed uit zag." Vrijdag werd bekend dat ook Erwin Koeman, de broer van Ronald, te kampen heeft met hartproblematiek.

Naar de oorzaak van zijn gezondheidsproblemen kan Koeman slechts gissen. "Er zijn meerdere redenen waardoor je dit kunt krijgen. Het is moeilijk om te zeggen in je eigen geval dat het door stress komt. Ook omdat het in de familie voorkomt. Ik geef wel toe dat je als coach nooit helemaal vrij van spanning of stress bent. Als voetballer kon ik goed met spanning omgaan, je speelde het dan ook van je af. Het maakte mij niet uit hoe vol het stadion zat. Ik vond het wel lekker. Maar als trainer houd je altijd het gevoel of de vraag wat je nog meer had kunnen doen. Zelfs de dag na een wedstrijd. Als alles lekker loopt blijft het bij gezonde spanning rond wedstrijden. Gaat het slecht bij een club, zoals bij Everton toen, dan zit ik er veel meer mee." Het gaat inmiddels weer goed met Koeman, zo benadrukt hij. "In alle opzichten voel ik mij op dit moment heel oké."