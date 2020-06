Feyenoord legt Orkun Kökcü voor lange termijn vast

Orkun Kökcü en Feyenoord hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo meldt de club vrijdagavond via de officiële kanalen. Het gaat om een verbintenis voor liefst vijf jaar, tot de zomer van 2025. Het vorige contract van de talentvolle middenvelder liep medio 2023 af. Kökcü wordt door Feyenoord beloond voor de sterke ontwikkeling die hij doormaakt.

Het nieuws over de contractverlenging komt niet uit de lucht vallen. Beide partijen zitten al weken met elkaar aan de onderhandelingstafel en vorige week donderdag verzekerde Feyenoord Transfermarkt dat een deal aanstaande was. Feyenoord deed twee aanbiedingen die door Kökcü niet goed genoeg werden bevonden, maar het gat tussen vraag en aanbod is inmiddels gedicht. Daardoor weet Feyenoord zich de komende jaren verzekerd van de diensten van de creatieveling.

Naar verluidt stond de negentienjarige jeugdexponent in de belangstelling van Arsenal en Sevilla, maar zijn toekomst ligt in De Kuip. Het enige obstakel was dat de Raad van Commissarissen toestemming moest geven voor de door Feyenoord aangeboden salarisverhoging en dat is gebeurd. De deal is de tweede opsteker in korte tijd zijn voor trainer Dick Advocaat, na de komst van Mark Diemers van Fortuna Sittard. Kökcü kon onder Dick Advocaat vrijwel wekelijks rekenen op een basisplaats en had daarmee een belangrijk aandeel in de opmars die werd ingezet onder diens leiding.

Vorig seizoen kwam de jeugdinternational van Turkije in 22 van de 25 competitieduels in actie. "Orkun heeft zich het afgelopen seizoen enorm goed doorontwikkeld en in zijn nog jonge loopbaan al grote stappen gezet", stelt technisch directeur Frank Arnesen. "Daarvoor willen we hem graag belonen. We hebben er alle vertrouwen in dat die ontwikkeling zich de komende jaren voort zal zetten. Bovendien is het voor ons heel mooi dat we zo’n talentvolle speler langer aan ons weten te binden."