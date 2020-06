Valentijn Driessen trekt harde conclusie na Instagram-post van Depay

Valentijn Driessen denkt dat Memphis Depay verkeerd heeft gehandeld door maandagavond de spot te drijven met Johan Derksen. Tijdens de thema-uitzending van Veronica Inside over racisme plaatste de aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal een bewerkte foto van de analist met een clownsneus. Driessen zegt bij Telegraaf TV dat die publicatie 'polariserend' werkt en concludeert dat Depay zichzelf belangrijker vindt dan de gehele discussie over racisme.

Depay liet met zijn afbeelding zijn afkeuring blijken over het feit dat Derksen niets terugnam van zijn gewraakte uitspraak over Akwasi en Zwarte Piet. "Haters zullen zeggen dat het gephotoshopt is", voegde hij met een knipoog als bijschrift toe. Diverse spelers reageerden op de foto met kenmerkende huilende-lach emoji's, zoals Justin Kluivert, Jetro Willems, Noa Lang, Sheraldo Becker, Giliano Wijnaldum, de jongere broer van Georginio, en oud-international Edgar Davids. Tegelijkertijd klonk er ook veel kritiek van socialmediagebruikers.

Driessen benadrukt vrijdag dat Depay het recht heeft om te doen wat hij wil. "Maar ik ben meer voor de dialoog", voegt hij toe. De chef voetbal van De Telegraaf heeft geen begrip van de door internationals aangekondigde boycot van Veronica Inside. "Ik neem aan dat je iets wilt bereiken, want racisme zit hem hoog. Als je de dialoog wilt, dan maak je die grap nu een keer niet. Het is leuk voor je eigen achterban, maar het werkt wel weer polariserend. Eigenlijk vindt Depay zichzelf belangrijker dan de hele racismediscussie waar het over gaat. Want er werd op zich wel aardig gediscussieerd. Het was een aardige uitzending."

"Het gaat nu om het bereiken van die andere achterban. Tussen de fans van Nederland die naar het stadion gaan, zitten veel kijkers van Veronica Inside. Je moet uitkijken dat je je daar niet van vervreemdt", waarschuwt Driessen. "Die mensen hebben het Nederlands elftal weer omarmd nadat het WK en het EK niet werden gehaald. Ik denk dat er een gevaar is dat het Nederlandse publiek zich ervan gaat afwenden, als Ryan Babel en Memphis Depay dit soort dingen doen. Je moet niet op deze manier communiceren over dit beladen onderwerp." Babel noemde Derksen via sociale media een 'grote pannenkoek', begeleid met een bewerkte afbeelding waarop het hoofd van de analist flink is uitgerekt.