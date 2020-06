FC Twente wilde contractverlenging bij Ajax op laatste moment voorkomen

FC Twente heeft Klaas-Jan Huntelaar benaderd voor een transfer, zo meldt RTV Oost vrijdag. De aanvaller beschikte over een aflopend contract bij Ajax en had zodoende transfervrij kunnen overstappen naar Enschede. Hij opteerde echter voor een langer verblijf bij Ajax: vorige week maandag verlengde Huntelaar zijn verbintenis in de Johan Cruijff ArenA met een jaar.

Journalist Tijmen van Wissing treedt met het nieuws naar buiten en geeft aan dat Huntelaar niet de enige spits was die in beeld was bij FC Twente. Volgens de clubwatcher gold ook Ricky van Wolfswinkel als kandidaat, maar werd de spits van FC Basel als onhaalbaar ingeschat. De 31-jarige Van Wolfswinkel heeft een aflopend contract in Zwitserland en het is onduidelijk hoe zijn toekomst eruitziet.

Volgens Van Wissing heeft de nieuwe technisch directeur Jan Streuer hem 'vrijwel verzekerd' dat er een geroutineerde buitenspeler op komst is. Hij sluit zelf niet uit dat het gaat om Eljero Elia, die voor een vertrek bij Istanbul Basaksehir staat. De ex-aanvaller van FC Twente gaat zijn contract in Turkije niet verlengen en beaamde eerder deze maand in gesprek met Bureau Sport dat de club nog altijd 'heel speciaal' voor hem is.

Verder meldde TC Tubantia vrijdagavond dat de club een oriënterend gesprek heeft gevoerd met het management van Ola John over een terugkeer naar De Grolsch Veste. De buitenspeler staat tot medio 2021 onder contract bij het Portugese Vitória Guimarães. Bovendien zoekt men het dichter bij huis: FC Utrecht-aanvaller Václav Cerny staat immers ook op de lijst. Over Huntelaar is verder bekend dat De Graafschap en sc Heerenveen hem ook wilden verleiden tot een transfer, maar de 36-jarige spits wil zijn loopbaan afsluiten bij Ajax.