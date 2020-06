Stijn Wuytens verklaart verrassende transfer en wijst naar Manchester City

Stijn Wuytens kon een nieuw contract bij AZ tekenen, maar weigerde omdat hij op zoek was naar een buitenlands avontuur. De Belg dook deze week verrassend op bij SK Lommel, een club uit de tweede Belgische klasse. Wuytens kan zich goed voorstellen dat zijn transfer voor gefronste wenkbrauwen zorgt in Nederland en daarom verklaart hij in gesprek met het Algemeen Dagblad zijn keuze.

“In Nederland zullen niet veel mensen bekend zijn met het project dat Lommel is begonnen”, begint Wuytens, die ook voor PSV en Willem II speelde, zijn verhaal. “Zij zijn sinds kort onderdeel van de City Group van Manchester City en er worden serieuze investeringen gedaan. De club wil zo snel mogelijk naar het hoogste niveau. De samenwerking met City is er trouwens niet één van spelers die alleen maar worden gehuurd. Het gaat verder dan dat. Er sluiten ook nieuwe sponsoren aan." Wuytens is een van de meer ervaren krachten, maar hij rekent op de komst van meer spelers. "Het wordt echt een mix van jong en oud.”

Met een vernieuwde spelersgroep wil Lommel zo snel mogelijk promoveren naar de Jupiler Pro League. “Voor mij persoonlijk is het ook interessant, want ik kon hier een vijfjarig contract tekenen met de zekerheid dat ik ook na mijn carrière aan de slag kan als trainer. Daar moet ik wel een beetje aan beginnen te denken op mijn leeftijd. Ik ga bovendien wonen op een kleine tien minuten van het huis dat ik momenteel laat bouwen", aldus Wuytens, die blij is dat hij weer dicht bij zijn familie gaat wonen. "Ook sluit ik niet dat ik ooit nog in Amerika of Australië ga voetballen. In die landen is de City Group ook actief.”

Wanneer AZ zich het afgebroken seizoen had geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, dan had Wuytens zomaar een andere keuze gemaakt kunnen hebben. “Dat zou heel goed kunnen. Daarin spelen is toch wel heel mooi. Ik heb dat met PSV al eens gedaan”, aldus Wuytens. “En ik was ook zeker gevleid door de aanbieding van AZ om mijn contract te verlengen. Ik heb er flink van gebaald dat we het seizoen met AZ niet hebben af kunnen maken. Helemaal ook als je ziet dat ze in Duitsland bijvoorbeeld wel weer voetballen. Maar ik kan terugkijken op een geweldige tijd bij de club.”